Холанд хочет выиграть Лигу Чемпионов с "Сити"

Нападающий Эрлинг Холанд заявил, что больше всего хочет выиграть Лигу Чемпионов с "Манчестер Сити".

"Сити" является действующим победителем Премьер-Лиги, завоевав четыре из пяти последних титулов. При этом Лига Чемпионов никак не покорится "горожанам".



Однако именно с европейским турниром связаны особые ожидания Холанда, который ранее этим летом перешел в "Сити" из дортмундской "Боруссии".



"Лига Чемпионов — мой любимый турнир, так что вот вам мой ответ. "Сити" уже является победителем Премьер-Лиги и обладает таким большим потенциалом. Я по-настоящему взволнован".



"Просто у меня было это внутреннее чутье насчет "Сити". Приятно оказаться здесь. Я родился в Англии и жил здесь четыре года, прежде чем уехал в Норвегию, так что это приятное ощущение".



"Это новая страна, новая лига, новый тренер — все новое. Так что это большой вызов, но я знаю, как переходить в новый клуб, я уже делал это пару раз. Я по-настоящему предвкушаю это", — цитирует Холанда Evening Standard.