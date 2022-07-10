Холанд хочет выиграть Лигу Чемпионов с "Сити"
Нападающий Эрлинг Холанд заявил, что больше всего хочет выиграть Лигу Чемпионов с "Манчестер Сити".
"Сити" является действующим победителем Премьер-Лиги, завоевав четыре из пяти последних титулов. При этом Лига Чемпионов никак не покорится "горожанам".
Однако именно с европейским турниром связаны особые ожидания Холанда, который ранее этим летом перешел в "Сити" из дортмундской "Боруссии".
"Лига Чемпионов — мой любимый турнир, так что вот вам мой ответ. "Сити" уже является победителем Премьер-Лиги и обладает таким большим потенциалом. Я по-настоящему взволнован".
"Просто у меня было это внутреннее чутье насчет "Сити". Приятно оказаться здесь. Я родился в Англии и жил здесь четыре года, прежде чем уехал в Норвегию, так что это приятное ощущение".
"Это новая страна, новая лига, новый тренер — все новое. Так что это большой вызов, но я знаю, как переходить в новый клуб, я уже делал это пару раз. Я по-настоящему предвкушаю это", — цитирует Холанда Evening Standard.
10.07.2022 21:00
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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"Лига Чемпионов — мой любимый турнир, так что вот вам мой ответ. "Сити" уже является победителем Премьер-Лиги и обладает таким большим потенциалом. Я по-настоящему взволнован".
"Просто у меня было это внутреннее чутье насчет "Сити". Приятно оказаться здесь. Я родился в Англии и жил здесь четыре года, прежде чем уехал в Норвегию, так что это приятное ощущение".
Источник: http://fapl.ru/posts/94267/
какой-то набор слов
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Человек с лицом дауна
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