"Челси" согласовал стоимость Стерлинга
"Челси" согласовал размер компенсации за вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.
Ранее на этой неделе достигнув компромисса с самим Стерлингом об условия личного контракта, сейчас "Челси" договорился и с клубом Рахима.
Как сообщает Daily Mail, Стерлинг еще в начале прошлого месяца сообщил "Сити", что не будет продлевать свой истекающий в следующем году контракту и ощущает потребность в новом вызове.
В отличие от своего коллеги Хосепа Гвардиолы из Манчестера, главный тренер "синих" Томас Тухель смог гарантировать Стерлингу, что будет строить атакующую игру команды вокруг Рахима, и тот поверил этим обещаниям, вскоре дав свое согласие на переезд в Лондон.
Ожидается, что в "Челси" Стерлинг получит контракт на пять лет с опцией продления на 12 месяцев. Зарплата 27-летнего игрока сборной Англии вырастет с нынешних 300,000 до 315,000 фунтов в неделю.
Теперь Стерлинг должен пройти медобследование в Лондоне и подписать контракт, после чего сможет присоединиться к команде Тухеля, которая отправилась в турне по США.
Daily Mail добавляет, что переговоры о компенсации за Стерлинга вел лично владелец "Челси" Тодд Бели. И в субботу вечером он ударил по рукам с "Сити".
10.07.2022 00:05
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