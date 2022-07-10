"Челси" согласовал стоимость Стерлинга

"Челси" согласовал размер компенсации за вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.

Ранее на этой неделе достигнув компромисса с самим Стерлингом об условия личного контракта, сейчас "Челси" договорился и с клубом Рахима.



Как сообщает Daily Mail, Стерлинг еще в начале прошлого месяца сообщил "Сити", что не будет продлевать свой истекающий в следующем году контракту и ощущает потребность в новом вызове.



В отличие от своего коллеги Хосепа Гвардиолы из Манчестера, главный тренер "синих" Томас Тухель смог гарантировать Стерлингу, что будет строить атакующую игру команды вокруг Рахима, и тот поверил этим обещаниям, вскоре дав свое согласие на переезд в Лондон.



Ожидается, что в "Челси" Стерлинг получит контракт на пять лет с опцией продления на 12 месяцев. Зарплата 27-летнего игрока сборной Англии вырастет с нынешних 300,000 до 315,000 фунтов в неделю.



Теперь Стерлинг должен пройти медобследование в Лондоне и подписать контракт, после чего сможет присоединиться к команде Тухеля, которая отправилась в турне по США.



Daily Mail добавляет, что переговоры о компенсации за Стерлинга вел лично владелец "Челси" Тодд Бели. И в субботу вечером он ударил по рукам с "Сити".