Аке согласовал условия контракта с "Челси"

Натан Аке Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке согласовал условия личного контракта с "Челси".

В данный момент "Челси" находится на пороге приобретения вингера "Сити" Рахима Стерлинга за 45 миллионов фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов.

Однако два клуба также обсуждают и трансфер Аке. Как сообщает The Telegraph, прямо сейчас у "синих" и "горожан" есть некоторые разногласия в оценке стоимости Натана.

Однако можно говорить, что трансфер Аке тоже близок, потому что сам Натан уже дал добро на возвращение в "Челси" и согласовал с лондонским клубом условия личного контракта.

Сообщается, что за 27-летнего голландца "Сити" тоже надеется выручить 45 млн. фунтов.


Метки Аке, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2022 23:00

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  1. chelsiukpro 08.07.2022 23:08 # chelsiukpro
    Сообщается, что за 27-летнего голландца "Сити" тоже надеется выручить 45 млн. фунтов

    Источник: http://fapl.ru/posts/94231/

    Без шансов 45млн выручить за Аке! Думаю Челси макс предлогают около 30млн не более!

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  2. alexomck 08.07.2022 23:07 # alexomck
    Фз, почему этот возможный переход столько негатива вызывает. Полулавочник Сити - вполне достойный вариант для тройки обороны Челси, учитывая разницу в классе команд.

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  3. yamateh 08.07.2022 23:04 # yamateh
    Ха ха, пацаны ваще ребята, ноу комментс

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  4. felix-the-cat 08.07.2022 23:03 # felix-the-cat
    УХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХ ЛОХИ ЕБАНЫЕ

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