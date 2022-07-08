Аке согласовал условия контракта с "Челси"
Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке согласовал условия личного контракта с "Челси".
В данный момент "Челси" находится на пороге приобретения вингера "Сити" Рахима Стерлинга за 45 миллионов фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов.
Однако два клуба также обсуждают и трансфер Аке. Как сообщает The Telegraph, прямо сейчас у "синих" и "горожан" есть некоторые разногласия в оценке стоимости Натана.
Однако можно говорить, что трансфер Аке тоже близок, потому что сам Натан уже дал добро на возвращение в "Челси" и согласовал с лондонским клубом условия личного контракта.
Сообщается, что за 27-летнего голландца "Сити" тоже надеется выручить 45 млн. фунтов.
08.07.2022 23:00
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Сообщается, что за 27-летнего голландца "Сити" тоже надеется выручить 45 млн. фунтов
Источник: http://fapl.ru/posts/94231/
Без шансов 45млн выручить за Аке! Думаю Челси макс предлогают около 30млн не более!
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Фз, почему этот возможный переход столько негатива вызывает. Полулавочник Сити - вполне достойный вариант для тройки обороны Челси, учитывая разницу в классе команд.
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Ха ха, пацаны ваще ребята, ноу комментс
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УХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХ ЛОХИ ЕБАНЫЕ
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