Аке согласовал условия контракта с "Челси"

Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке согласовал условия личного контракта с "Челси".

В данный момент "Челси" находится на пороге приобретения вингера "Сити" Рахима Стерлинга за 45 миллионов фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Однако два клуба также обсуждают и трансфер Аке. Как сообщает The Telegraph, прямо сейчас у "синих" и "горожан" есть некоторые разногласия в оценке стоимости Натана.



Однако можно говорить, что трансфер Аке тоже близок, потому что сам Натан уже дал добро на возвращение в "Челси" и согласовал с лондонским клубом условия личного контракта.



Сообщается, что за 27-летнего голландца "Сити" тоже надеется выручить 45 млн. фунтов.