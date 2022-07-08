"Тоттенхэм" арендовал Лангле

Защитник "Барселоны" Клеман Лангле официально присоединился к "Тоттенхэму" на правах аренды, рассчитанной на сезон 2022/23.

За четыре сезона в "Барселоне" после своего перехода из "Севильи" в июле 2018 Лангле сыграл 159 матчей, завоевав титул Ла Лиги и Кубок Испании.



В минувшем сезоне Клеман сыграл 27 матчей во всех соревнованиях, но в рамках Ла Лиги отметился лишь семью появлениями в стартовом составе команды Хави.



"Тоттенхэм" переключился на Кленмана, левоногого центрального защитника, не сумев заполучить свои приоритетные цели вроде Пау Торреса из "Вильярреала", Алессандро Бастони из "Интера" и Йошко Гвардиола из "РБ Лейпциг".



27-летний француз становится уже пятым новичком "шпор" в это трансферное окно после Фрэйзера Форстера, Ива Биссума, Ивана Перишича и Ришарлисона.



Добавим, теперь в распоряжении главного тренера "Тоттенхэма"Антонио Конте есть аж семь центральных защитников. Помимо Лангле, это Кристиан Ромеро, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Давинсон Санчес, Джо Родон и Яфет Танганга. Вероятно, кто-то из них покинет клуб до конца лета.