"Тоттенхэм" арендовал Лангле
Защитник "Барселоны" Клеман Лангле официально присоединился к "Тоттенхэму" на правах аренды, рассчитанной на сезон 2022/23.
За четыре сезона в "Барселоне" после своего перехода из "Севильи" в июле 2018 Лангле сыграл 159 матчей, завоевав титул Ла Лиги и Кубок Испании.
В минувшем сезоне Клеман сыграл 27 матчей во всех соревнованиях, но в рамках Ла Лиги отметился лишь семью появлениями в стартовом составе команды Хави.
"Тоттенхэм" переключился на Кленмана, левоногого центрального защитника, не сумев заполучить свои приоритетные цели вроде Пау Торреса из "Вильярреала", Алессандро Бастони из "Интера" и Йошко Гвардиола из "РБ Лейпциг".
27-летний француз становится уже пятым новичком "шпор" в это трансферное окно после Фрэйзера Форстера, Ива Биссума, Ивана Перишича и Ришарлисона.
Добавим, теперь в распоряжении главного тренера "Тоттенхэма"Антонио Конте есть аж семь центральных защитников. Помимо Лангле, это Кристиан Ромеро, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Давинсон Санчес, Джо Родон и Яфет Танганга. Вероятно, кто-то из них покинет клуб до конца лета.
08.07.2022 22:00
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Бля я думал Наркот один раз по приколу вещи своей телки надел а тут ухехе
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Как же артурик заебал ныть. Бля вот рили говорят, что он женоподобный. Не знаю его, но ноет реально, как климаксная бабища.
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Он же днарь пиздец
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Миха тормоз, как всегда, профильный сайт сообщает о трансфере английского клуба самым последним из всех спортивных ресурсов.
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ЛЕВИ Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
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Барса радуется что наконец слмла. Контэ наконец нашёл владельца с которым можно махинации проводить с игроками, в прошлых клубах не удавалось, сразу вышвиривали
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Говно в говно перешел , позуй как то
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Когда какой-то рэндом колбасник что-то вякнул в сторону ГЕГЕМОНСИ:
https://i.imgur.com/nFFebot.png
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Худший защ барсы. Это провал.
Но куда хуже будет акэ за полтос взять. Сука дать полтос за акэ, и не купить кунде за 65.
Да пошли вы накуй. Акэ это игрок ротации, не более. Имхо.
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Хаха, это же надо такое днище взять
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кто это и зачем
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Когда там наконец Де Лигта Рона и Неймара объявят?
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косячник с одной лавки на другую переехал, смысл этой аренды для него
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Курятник набирает несушек
https://twitter.com/ThePopFoot/status/1545092620384436224?s=20&;;t=QXMSFCc16PLWcOhTyIeURg
https://mobile.twitter.com/ThePopFoot/status/1543660623141158914?s=20&;
Один хер «говном ты не был, но и до вершин не добрался
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Кто нахуй
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Who is it?
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VAR-хэм добротные трансферы делает
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