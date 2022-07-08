"Тоттенхэм" арендовал Лангле

Клеман Лангле Защитник "Барселоны" Клеман Лангле официально присоединился к "Тоттенхэму" на правах аренды, рассчитанной на сезон 2022/23.

За четыре сезона в "Барселоне" после своего перехода из "Севильи" в июле 2018 Лангле сыграл 159 матчей, завоевав титул Ла Лиги и Кубок Испании.

В минувшем сезоне Клеман сыграл 27 матчей во всех соревнованиях, но в рамках Ла Лиги отметился лишь семью появлениями в стартовом составе команды Хави.

"Тоттенхэм" переключился на Кленмана, левоногого центрального защитника, не сумев заполучить свои приоритетные цели вроде Пау Торреса из "Вильярреала", Алессандро Бастони из "Интера" и Йошко Гвардиола из "РБ Лейпциг".

27-летний француз становится уже пятым новичком "шпор" в это трансферное окно после Фрэйзера Форстера, Ива Биссума, Ивана Перишича и Ришарлисона.

Добавим, теперь в распоряжении главного тренера "Тоттенхэма"Антонио Конте есть аж семь центральных защитников. Помимо Лангле, это Кристиан Ромеро, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Давинсон Санчес, Джо Родон и Яфет Танганга. Вероятно, кто-то из них покинет клуб до конца лета.


Метки аренда, Барселона, Лангле, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2022 22:00

Количество просмотров Просмотров: 853

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Последние комментарии:




  1. felix-the-cat 08.07.2022 22:57 # felix-the-cat
    https://t.me/mudak/64131


    Бля я думал Наркот один раз по приколу вещи своей телки надел а тут ухехе

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  2. sausage 08.07.2022 22:56 # sausage
    Как же артурик заебал ныть. Бля вот рили говорят, что он женоподобный. Не знаю его, но ноет реально, как климаксная бабища.

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  3. felix-the-cat 08.07.2022 22:50 # felix-the-cat
    Он же днарь пиздец

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  4. sausage 08.07.2022 22:48 # sausage
    Миха тормоз, как всегда, профильный сайт сообщает о трансфере английского клуба самым последним из всех спортивных ресурсов.

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  5. vagifspurs 08.07.2022 22:48 # vagifspurs
    ЛЕВИ Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!

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  6. lexa-arsenal 08.07.2022 22:46 # lexa-arsenal
    Барса радуется что наконец слмла. Контэ наконец нашёл владельца с которым можно махинации проводить с игроками, в прошлых клубах не удавалось, сразу вышвиривали

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  7. quavo 08.07.2022 22:40 # quavo
    Говно в говно перешел , позуй как то

    (ответить)

  8. skydreams 08.07.2022 22:30 # skydreams
    Когда какой-то рэндом колбасник что-то вякнул в сторону ГЕГЕМОНСИ:

    https://i.imgur.com/nFFebot.png

    (ответить)

  9. thegodfather 08.07.2022 22:18 # thegodfather
    Худший защ барсы. Это провал.

    Но куда хуже будет акэ за полтос взять. Сука дать полтос за акэ, и не купить кунде за 65.
    Да пошли вы накуй. Акэ это игрок ротации, не более. Имхо.

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  10. ganinilyha 08.07.2022 22:14 # ganinilyha
    Хаха, это же надо такое днище взять

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  11. true-manc 08.07.2022 22:14 # true-manc
    кто это и зачем

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  12. selta 08.07.2022 22:09 # selta
    Когда там наконец Де Лигта Рона и Неймара объявят?

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  13. alexomck 08.07.2022 22:08 # alexomck
    косячник с одной лавки на другую переехал, смысл этой аренды для него

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  14. selta 08.07.2022 22:07 # selta
    Курятник набирает несушек
    https://twitter.com/ThePopFoot/status/1545092620384436224?s=20&;;t=QXMSFCc16PLWcOhTyIeURg
    https://mobile.twitter.com/ThePopFoot/status/1543660623141158914?s=20&;
    Один хер «говном ты не был, но и до вершин не добрался

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  15. gameboy 08.07.2022 22:06 # gameboy
    Кто нахуй

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  16. electric 08.07.2022 22:02 # electric
    Who is it?

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  17. staryi-eblan 08.07.2022 22:01 # staryi-eblan
    VAR-хэм добротные трансферы делает

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