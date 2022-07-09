Усмана Дембеле не будет в "Челси"
Вингер Усман Дембеле не перейдет в "Челси" свободным агентом, согласившись продлить свое пребывание в "Барселоне".
Дембеле считался одной из целей главного тренера "Челси" Томаса Тухеля, которого он знает по дортмундской "Боруссии", по обновлению атакующей линии в свете ухода Ромелу Лукаку.
"Синие" надеялись подписать Усмана свободным агентом, ведь контракт 25-летнего игрока сборной Франции с "Барселоной" уже истек.
Однако Mundo Deportivo утверждает, что Дембеле отказался от воссоединения с Тухелем и решил остаться в "Барселоне". Ради этого Усман согласился на 40-процентное понижение своей зарплаты.
09.07.2022 09:00
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Не нужен как и Неймар
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Хоть какая то хорошая новость, но покупка Аке полюбому зашквар.
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