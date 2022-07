Светская хроника за пятницу

Луис Суарес может вернуться в Премьер-Лигу. "Аякс" назвал "Манчестер Юнайтед" цену за Лисандро Мартинеса и Антони. Бернд Лено согласился на переход в "Фулхэм". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Клубы Премьер-Лиги готовы побороться за нападающего Луиса Суареса, чей переход в "Ривер Плейт" сорвался. (The Sun)



Защитник Лисандро Мартинес, который является трансферной целью для "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала", попросил "Аякс" отпустить его из клуба этим летом. (talkSPORT)



"Аякс" потребовал 106 миллионов фунтов от "Юнайтед" за Мартинса и вингера Антони. (Daily Record)



"Юнайтед" может перехватить нападающего Брайана Бробби, которого "Аякс" собирается выкупить у "РБ Лейпциг" после сезона аренды. (Bild)



Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк не теряет надежд предотвратить уход полузащитника Кристиана Эриксена в "Юнайтед". (Daily Express)



"Арсенал" обдумывает приобретение левого защитника "Бенфики" Алекса Гримальдо для конкуренции с Кираном Тирни. (Daily Mirror)



"Арсенал" сделал предложение по вингеру "Лилля" Эдону Жегрове, в котором "канониры" видят альтернативу Рафинье из "Лидса". (The Sun)



"Фулхэм" сделал уже два предложения о покупке защитника "Вест Хэма" Иссы Диопа. Второе из них составило 12 млн. фунтов плюс бонусы. (The Athletic)



Голкипер "Арсенала" Бернд Лено дал устное согласие на переход в "Фулхэм" по сделке стоимостью 11 млн. фунтов. (Sky Sport Germany)



Нападающий "Вулверхэмптона" Фабиу Силва близок к переходу в "Андерлехт" на правах аренды. (Daily Mail)



"Лидс" готов заплатить рекордные для своего клуба 31.6 млн. фунтов за полузащитника "Брюгге" Шарля Де Кетеларе. (Daily Mirror)



"Ньюкасл" продолжает переговоры с "Эвертоном" о покупке вингера Энтони Гордона. (The Chronicle)



"Ноттингем Форест" согласовал покупку крайних защитников Неко Уильямса из "Ливерпуля" и Омара Ричардса из "Баварии" за 17 и 8.5 млн. фунтов, соответственно. (The Guardian)



"Саутгемптон" близок к покупке полузащитника "Рейнджерс" Джо Арибо. (talkSPORT)



Другое



Полузащитник "Юнайтед" Бруну Фернандеш сменил игровой номер на "восьмерку". (talkSPORT)



Легенду "Юнайтед" Райана Гиггза, обвиняемого в избиении своей девушки, начнут судить 8 августа. Процесс может продлиться две недели. (Daily Mirror)



Покидающий должность британского премьер-министра Борис Джонсон получил прозвище "Ральф Рангник политики". (Daily Star)