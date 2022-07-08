Светская хроника за пятницу
Луис Суарес может вернуться в Премьер-Лигу. "Аякс" назвал "Манчестер Юнайтед" цену за Лисандро Мартинеса и Антони. Бернд Лено согласился на переход в "Фулхэм". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
Клубы Премьер-Лиги готовы побороться за нападающего Луиса Суареса, чей переход в "Ривер Плейт" сорвался. (The Sun)
Защитник Лисандро Мартинес, который является трансферной целью для "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала", попросил "Аякс" отпустить его из клуба этим летом. (talkSPORT)
"Аякс" потребовал 106 миллионов фунтов от "Юнайтед" за Мартинса и вингера Антони. (Daily Record)
"Юнайтед" может перехватить нападающего Брайана Бробби, которого "Аякс" собирается выкупить у "РБ Лейпциг" после сезона аренды. (Bild)
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк не теряет надежд предотвратить уход полузащитника Кристиана Эриксена в "Юнайтед". (Daily Express)
"Арсенал" обдумывает приобретение левого защитника "Бенфики" Алекса Гримальдо для конкуренции с Кираном Тирни. (Daily Mirror)
"Арсенал" сделал предложение по вингеру "Лилля" Эдону Жегрове, в котором "канониры" видят альтернативу Рафинье из "Лидса". (The Sun)
"Фулхэм" сделал уже два предложения о покупке защитника "Вест Хэма" Иссы Диопа. Второе из них составило 12 млн. фунтов плюс бонусы. (The Athletic)
Голкипер "Арсенала" Бернд Лено дал устное согласие на переход в "Фулхэм" по сделке стоимостью 11 млн. фунтов. (Sky Sport Germany)
Нападающий "Вулверхэмптона" Фабиу Силва близок к переходу в "Андерлехт" на правах аренды. (Daily Mail)
"Лидс" готов заплатить рекордные для своего клуба 31.6 млн. фунтов за полузащитника "Брюгге" Шарля Де Кетеларе. (Daily Mirror)
"Ньюкасл" продолжает переговоры с "Эвертоном" о покупке вингера Энтони Гордона. (The Chronicle)
"Ноттингем Форест" согласовал покупку крайних защитников Неко Уильямса из "Ливерпуля" и Омара Ричардса из "Баварии" за 17 и 8.5 млн. фунтов, соответственно. (The Guardian)
"Саутгемптон" близок к покупке полузащитника "Рейнджерс" Джо Арибо. (talkSPORT)
Другое
Полузащитник "Юнайтед" Бруну Фернандеш сменил игровой номер на "восьмерку". (talkSPORT)
Легенду "Юнайтед" Райана Гиггза, обвиняемого в избиении своей девушки, начнут судить 8 августа. Процесс может продлиться две недели. (Daily Mirror)
Покидающий должность британского премьер-министра Борис Джонсон получил прозвище "Ральф Рангник политики". (Daily Star)
08.07.2022 06:00
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Последние комментарии:
Как же аякс доит скам
Тупо знают что те будут платить и навинтили за чела 50 млн......
Гравенберх супер топарь за 25 в мюнхен уехал
Щас бы Де йонга брать за 65+20
Там либо не видят что их тупо разводят либо понимают что по другому никак
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8 июля 2022, 07:29
Хакеры RaHDIt выложили в открытый доступ данные 2,5 тыс. сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины, а также лиц, связанных с ним.
Об этом сообщает РИА Новости.
По информации хакеров, опубликованные данные содержат информацию о родственниках сотрудников ГУР, совместно проживающих с ними, а также лицах, которые получали выплаты со счетов управления.
Согласно опубликованным данным, среди сотрудников ГУР есть наркозависимые, а также те, кого судили за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
Элитная разведка хохлостана.
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Уехехехехехе
https://www.instagram.com/reel/CfetSmkJgMU/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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https://m.sports.ru/tribuna/blogs/myach_production/3058948.html?
Актуально для фапла
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The Importance of Family | Kalvin Phillips on Mum, Granny Val, Siblings & More!
https://youtu.be/PLO_XkZg1lc
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Kalvin Phillips Signs for Man City! | First Interview following his move from Leeds United!
https://youtu.be/wS50q8FyxuM
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Kalvin's first day at Man City! | INSIDE CITY 399
https://youtu.be/ZCaUGzimiik
КОРОЛЬ!!!
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> Хули Альварес (самый перспективный латиноамериканец)
> Эрлинг Холанд (самый перспективный в мире)
> Штефан Ортега (игрок уровня Нойера)
> Калвин Филлипс (самый перспективный из английских опорников)
> Марк Кукурелья (самый перспективный крайний защитник в мире)
ССЫТЕСЬ, ЧМОХИ???
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1 Манчестер Сити 38 93
2 Ливерпуль 38 92
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
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Ливерпуль 6 кубков ЛЧ за историю
Голубая помойка 1 финал и 0 кубков ЛЧ
Ливерпуль на троне!!!
0сити на страпоне!!!
(ответить)
17 лямов за глубокого резервиста, который ничего толкового и внятного не показал в проф футболе - БИЗНЕСКААР!
(ответить)
КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!
Лузерка на сТРапОНЕ!!!
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Бориску на царствие!
Рыгника тоже вернуть!
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