Светская хроника за пятницу

Светская хроника Луис Суарес может вернуться в Премьер-Лигу. "Аякс" назвал "Манчестер Юнайтед" цену за Лисандро Мартинеса и Антони. Бернд Лено согласился на переход в "Фулхэм". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Клубы Премьер-Лиги готовы побороться за нападающего Луиса Суареса, чей переход в "Ривер Плейт" сорвался. (The Sun)

Защитник Лисандро Мартинес, который является трансферной целью для "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала", попросил "Аякс" отпустить его из клуба этим летом. (talkSPORT)

"Аякс" потребовал 106 миллионов фунтов от "Юнайтед" за Мартинса и вингера Антони. (Daily Record)

"Юнайтед" может перехватить нападающего Брайана Бробби, которого "Аякс" собирается выкупить у "РБ Лейпциг" после сезона аренды. (Bild)

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк не теряет надежд предотвратить уход полузащитника Кристиана Эриксена в "Юнайтед". (Daily Express)

"Арсенал" обдумывает приобретение левого защитника "Бенфики" Алекса Гримальдо для конкуренции с Кираном Тирни. (Daily Mirror)

"Арсенал" сделал предложение по вингеру "Лилля" Эдону Жегрове, в котором "канониры" видят альтернативу Рафинье из "Лидса". (The Sun)

"Фулхэм" сделал уже два предложения о покупке защитника "Вест Хэма" Иссы Диопа. Второе из них составило 12 млн. фунтов плюс бонусы. (The Athletic)

Голкипер "Арсенала" Бернд Лено дал устное согласие на переход в "Фулхэм" по сделке стоимостью 11 млн. фунтов. (Sky Sport Germany)

Нападающий "Вулверхэмптона" Фабиу Силва близок к переходу в "Андерлехт" на правах аренды. (Daily Mail)

"Лидс" готов заплатить рекордные для своего клуба 31.6 млн. фунтов за полузащитника "Брюгге" Шарля Де Кетеларе. (Daily Mirror)

"Ньюкасл" продолжает переговоры с "Эвертоном" о покупке вингера Энтони Гордона. (The Chronicle)

"Ноттингем Форест" согласовал покупку крайних защитников Неко Уильямса из "Ливерпуля" и Омара Ричардса из "Баварии" за 17 и 8.5 млн. фунтов, соответственно. (The Guardian)

"Саутгемптон" близок к покупке полузащитника "Рейнджерс" Джо Арибо. (talkSPORT)

Другое

Полузащитник "Юнайтед" Бруну Фернандеш сменил игровой номер на "восьмерку". (talkSPORT)

Легенду "Юнайтед" Райана Гиггза, обвиняемого в избиении своей девушки, начнут судить 8 августа. Процесс может продлиться две недели. (Daily Mirror)

Покидающий должность британского премьер-министра Борис Джонсон получил прозвище "Ральф Рангник политики". (Daily Star)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2022 06:00

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Последние комментарии:




  1. pozitiv4ik 08.07.2022 09:16 # pozitiv4ik
    Как же аякс доит скам
    Тупо знают что те будут платить и навинтили за чела 50 млн......
    Гравенберх супер топарь за 25 в мюнхен уехал
    Щас бы Де йонга брать за 65+20
    Там либо не видят что их тупо разводят либо понимают что по другому никак

    (ответить)

  2. hunter022 08.07.2022 08:58 # hunter022
    8 июля 2022, 07:29
    Хакеры RaHDIt выложили в открытый доступ данные 2,5 тыс. сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины, а также лиц, связанных с ним.

    Об этом сообщает РИА Новости.

    По информации хакеров, опубликованные данные содержат информацию о родственниках сотрудников ГУР, совместно проживающих с ними, а также лицах, которые получали выплаты со счетов управления.

    Согласно опубликованным данным, среди сотрудников ГУР есть наркозависимые, а также те, кого судили за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

    Элитная разведка хохлостана.

    (ответить)

  3. jirrort 08.07.2022 08:58 # jirrort
    Уехехехехехе


    https://www.instagram.com/reel/CfetSmkJgMU/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

    (ответить)

  4. lites 08.07.2022 08:51 # lites
    https://m.sports.ru/tribuna/blogs/myach_production/3058948.html?
    Актуально для фапла

    (ответить)

  5. true-manc 08.07.2022 07:15 # true-manc
    The Importance of Family | Kalvin Phillips on Mum, Granny Val, Siblings & More!

    https://youtu.be/PLO_XkZg1lc

    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  6. true-manc 08.07.2022 07:14 # true-manc
    Kalvin Phillips Signs for Man City! | First Interview following his move from Leeds United!

    https://youtu.be/wS50q8FyxuM

    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  7. true-manc 08.07.2022 07:13 # true-manc
    Kalvin's first day at Man City! | INSIDE CITY 399

    https://youtu.be/ZCaUGzimiik

    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  8. true-manc 08.07.2022 07:10 # true-manc
    > Хули Альварес (самый перспективный латиноамериканец)
    > Эрлинг Холанд (самый перспективный в мире)
    > Штефан Ортега (игрок уровня Нойера)
    > Калвин Филлипс (самый перспективный из английских опорников)
    > Марк Кукурелья (самый перспективный крайний защитник в мире)

    ССЫТЕСЬ, ЧМОХИ???

    (ответить)

  9. true-manc 08.07.2022 07:04 # true-manc
    1 Манчестер Сити 38 93
    2 Ливерпуль 38 92

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

    (ответить)

  10. liverpoolec23 08.07.2022 06:53 # liverpoolec23
    Ливерпуль 6 кубков ЛЧ за историю
    Голубая помойка 1 финал и 0 кубков ЛЧ

    Ливерпуль на троне!!!
    0сити на страпоне!!!

    (ответить)

  11. bangladesh 08.07.2022 06:20 # bangladesh
    17 лямов за глубокого резервиста, который ничего толкового и внятного не показал в проф футболе - БИЗНЕСКААР!

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  12. slash-lfc 08.07.2022 06:12 # slash-lfc
    КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!
    Лузерка на сТРапОНЕ!!!

    (ответить)

  13. chelsea-69 08.07.2022 06:07 # chelsea-69
    Бориску на царствие!
    Рыгника тоже вернуть!

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