Дринкуотер: "Впустую потратил эти пять лет"

Данни Дринкуотер Полузащитник Данни Дринкуотер чувствует, что его пять лет в "Челси" оказались пустой тратой времени.

Летом 2017 "Челси" приобрел Дринкуотера у "Лестера" за 35 миллионов фунтов, однако этот трансфер оказался абсолютно провальным.

Контракт Данни с "синими" истек в конце июня, и сейчас 32-летний англичанин лишь может посетовать, что лучшие годы его карьеры были помножены на ноль.

"Я испытал облегчение — ясно, что эта ситуация не была хорошей ни для меня, ни для клуба. Я зол из-за того, как все сложилось и как со мной обращались. Но я не обижаюсь. Это давно назревало".

"Такое ощущение, что я впустую потратил эти пять лет. Что было бы, если бы я остался в "Лестере", если бы я не получал травм, если бы клуб обращался со мной по-другому. Слишком много "если". Это разочаровывает, 100 процентов. Я до сих пор корю себя за то, как все сложилось".

"Но, с другой стороны, зачем корить себя, если я не могу этого изменить? Как раз чтобы изменить свою ситуацию, я отправился в аренду в "Астон Виллу" и "Бернли", но это не сработало. А отправиться в Турцию в 30 лет? Я бы никогда не подумал, что сделаю это. Я пытался поступать правильно", — сообщил Дринкуотер Sky Sports.


Метки Дринкуотер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. jirrort 08.07.2022 18:52 # jirrort
    Дринкмоча 1 АПЛ > жирольт 000000 АПЛ

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  2. alexomck 08.07.2022 18:40 # alexomck
    взяли сами не зная зачем, парняга аж забухал по итогу.

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  3. yela 08.07.2022 18:38 # yela
    В оригинальном интервью просто нет плохих слов в адрес Челси, но здесь как обычно админ страдает хуйней.
    Ладно, и так очевидно, что алкаш своими руками загубил карьеру. Баркли ждёт подобная участь

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  4. sellman 08.07.2022 18:16 # sellman
    ДринкВодкер пробухал 5 лет, куча видосов с залитым недоразумением, сейчас плачет. ехехехе

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  5. liverpool888 08.07.2022 18:09 # liverpool888
    Максимально странный трансфер для Челси.

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  6. falla 08.07.2022 18:04 # falla
    Дринквотер бухал 5 лет = впустую потратил эти 5 лет. Все сходится.

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  7. deneight 08.07.2022 18:02 # deneight
    Хотел Fuckeverybody, но до сих пор Drinkwater

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