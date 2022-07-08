Дринкуотер: "Впустую потратил эти пять лет"

Полузащитник Данни Дринкуотер чувствует, что его пять лет в "Челси" оказались пустой тратой времени.

Летом 2017 "Челси" приобрел Дринкуотера у "Лестера" за 35 миллионов фунтов, однако этот трансфер оказался абсолютно провальным.



Контракт Данни с "синими" истек в конце июня, и сейчас 32-летний англичанин лишь может посетовать, что лучшие годы его карьеры были помножены на ноль.



"Я испытал облегчение — ясно, что эта ситуация не была хорошей ни для меня, ни для клуба. Я зол из-за того, как все сложилось и как со мной обращались. Но я не обижаюсь. Это давно назревало".



"Такое ощущение, что я впустую потратил эти пять лет. Что было бы, если бы я остался в "Лестере", если бы я не получал травм, если бы клуб обращался со мной по-другому. Слишком много "если". Это разочаровывает, 100 процентов. Я до сих пор корю себя за то, как все сложилось".



"Но, с другой стороны, зачем корить себя, если я не могу этого изменить? Как раз чтобы изменить свою ситуацию, я отправился в аренду в "Астон Виллу" и "Бернли", но это не сработало. А отправиться в Турцию в 30 лет? Я бы никогда не подумал, что сделаю это. Я пытался поступать правильно", — сообщил Дринкуотер Sky Sports.