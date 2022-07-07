"Ноттингем Форест" близок к покупке Уильямса
"Ноттингем Форест" значительно продвинулся в переговорах о покупке правого защитника "Ливерпуля" Неко Уильямса.
Как сообщает Daily Mail, "Форест" улучшил свое предложение по Уильямсу до 16 миллионов фунтов.
Новичок Премьер-Лиги предложил даже больше, чем "Ливерпуль" изначально рассчитывал выручить за Неко, чтобы опередить "Фулхэм", "Саутгемптон" и ПСВ.
Sky Sports добавляет, что "Форест" надеется завершить приобретение 21-летнего валлийца, который вторую половину минувшего сезона провел в аренде в "Фулхэме", в ближайшие дни.
"Ливерпуль" открыт к расставанию с Уильямсом, поскольку справа в обороне располагает Трентом Александер-Арнольдом, на роль дублера которого недавно был приобретен Калвин Рэмси из "Абердина".
07.07.2022 13:00
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"Ноттингем Форест" близок к тому, чтобы снять портовую шлюшку
Источник: http://fapl.ru/posts/94202/
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Было бы норм слить этот неликвид за такие деньги
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