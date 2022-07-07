"Ноттингем Форест" близок к покупке Уильямса

Неко Уильямс "Ноттингем Форест" значительно продвинулся в переговорах о покупке правого защитника "Ливерпуля" Неко Уильямса.

Как сообщает Daily Mail, "Форест" улучшил свое предложение по Уильямсу до 16 миллионов фунтов.

Новичок Премьер-Лиги предложил даже больше, чем "Ливерпуль" изначально рассчитывал выручить за Неко, чтобы опередить "Фулхэм", "Саутгемптон" и ПСВ.

Sky Sports добавляет, что "Форест" надеется завершить приобретение 21-летнего валлийца, который вторую половину минувшего сезона провел в аренде в "Фулхэме", в ближайшие дни.

"Ливерпуль" открыт к расставанию с Уильямсом, поскольку справа в обороне располагает Трентом Александер-Арнольдом, на роль дублера которого недавно был приобретен Калвин Рэмси из "Абердина".


Метки Ливерпуль, Ноттингем Форест, Уильямс

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 353

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. true-manc 07.07.2022 13:47 # true-manc
    "Ноттингем Форест" близок к тому, чтобы снять портовую шлюшку

    Источник: http://fapl.ru/posts/94202/

    (ответить)

  2. falla 07.07.2022 13:03 # falla
    Было бы норм слить этот неликвид за такие деньги

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: