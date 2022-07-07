"Ноттингем Форест" близок к покупке Уильямса

"Ноттингем Форест" значительно продвинулся в переговорах о покупке правого защитника "Ливерпуля" Неко Уильямса.

Как сообщает Daily Mail, "Форест" улучшил свое предложение по Уильямсу до 16 миллионов фунтов.



Новичок Премьер-Лиги предложил даже больше, чем "Ливерпуль" изначально рассчитывал выручить за Неко, чтобы опередить "Фулхэм", "Саутгемптон" и ПСВ.



Sky Sports добавляет, что "Форест" надеется завершить приобретение 21-летнего валлийца, который вторую половину минувшего сезона провел в аренде в "Фулхэме", в ближайшие дни.



"Ливерпуль" открыт к расставанию с Уильямсом, поскольку справа в обороне располагает Трентом Александер-Арнольдом, на роль дублера которого недавно был приобретен Калвин Рэмси из "Абердина".