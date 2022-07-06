Лапорта: "Мы не хотим продавать Де Йонга"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта повторно заявил, что его клуб не собирается продавать в "Манчестер Юнайтед" полузащитника Френки Де Йонга.

Де Йонг считается трансферной целью номер "Юнайтед" этим летом. Некоторые издания сообщали, что "красные дьяволы" уже согласовали компенсацию за Френки.



Однако продажа ключевого игрока является последним вариантом для "Барселоны" по улучшению своего финансового положения.



"Френки Де Йонг — игрок "Барселоны". Мы не хотим продавать его — до тех пор, пока у нас другого выбора".



"Конечно, нам известно, что насчет Де Йонга есть предложения, но мы не хотим продавать его", — приводит слова Лапорты talkSPORT.