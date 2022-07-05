Маласиа стал первым новичком "Юнайтед" этим летом

Тирелл Маласиа "Манчестер Юнайтед" совершил свое первое приобретение этим летом, заполучив левого защитника "Фейеноорда" Тирелла Маласиа.

Маласия заключил с "Юнайтед" контракт до июня 2026 с опцией продления на 12 месяцев и теперь будет конкурировать за место в составе с Люком Шоу и Алексом Теллесом.

По информации Sky Sports, 22-летний игрок сборной Голландии обошелся "красным дьяволам" в 15 миллионов евро (13 млн. фунтов), а еще 2 млн. евро (1.7 млн. фунтов) предусмотрены в виде бонусов. Также "Фейеноорду" положена доля с последующей перепродажи защитника.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг отлично осведомлен о таланте Маласиа, которого он просматривал еще для своего бывшего клуба "Аякса". Тирелл выделяется своей скоростью, тактической выучкой, высоким процентом перехватов и способностью врываться на свободное пространство.

"Я испытываю невероятные ощущения от перехода в "Манчестер Юнайтед". Это новая глава для меня, новая лига, новые партнеры по команде и потрясающий тренер, который будет вести нас".

"Поиграв против его команд в Эредивизии, я знаю, какими качествами он (Тен Хаг) обладает и что он требует от игроков".

"Мне известно, что я все еще молод и должен продолжать развиваться, но я могу пообещать фанатам "Юнайтед", что каждый раз я буду выкладываться без остатка на поле в красной футболке. Я всегда буду благодарен "Фейеноорду" за то, что они дали мне и моей семье".

"Ничего из этого не было бы возможно без них. Теперь я готов сосредоточиться на будущем с "Юнайтед" и на том, чтобы помочь своему новому клубу достичь успеха", — сообщил Маласиа.

Добавим, конкурентом "Юнайтед" в борьбе за Тирелла, который сыграл 136 матчей за "Фейеноорд", был "Лион".


Метки Маласиа, Манчестер Юнайтед, трансферы, Фейеноорд

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2022 18:00

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  1. godcapper 05.07.2022 18:19 # godcapper
    чем больше ебут каклов на поле боя и отжимают территорий, тем выше октава поросячего визга на фапле. прям приятно

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  2. alexomck 05.07.2022 18:13 # alexomck
    не везет толстожепому Шоу - опять загнобят

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  3. mufc1994 05.07.2022 18:12 # mufc1994
    Нужно переименовать Лисичанск в Сексичанск

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  4. narcot 05.07.2022 18:08 # narcot
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    Вследствие удара ВСУ по российской военной базе в Мелитополе ликвидировано более 200 ублюдков, 300 ранено – мэр города Иван Федоров

    Детали: в ночь на 3 июля ВСУ атаковали одну из российских военных баз в Мелитополе: уничтожили склады с боеприпасами и топливом, а также казармы с рашистами и другие постройки, в том числе российский военный госпиталь.

    Кроме того, Иван Федоров рассказал подробности уничтожения (https://t.me/Pravda_Gerashchenko/29612) железнодорожного моста между Мелитополем и Токмаком, который мог бы использоваться окрами для подвоза оружия и боеприпасов.

    (ответить)

  5. thegodfather 05.07.2022 18:08 # thegodfather
    Епио мать орков, даже мю уже трансферы проворачивают.

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  6. narcot 05.07.2022 18:07 # narcot
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  7. fowler9 05.07.2022 18:05 # fowler9
    пиздец мю скатился, всяких ноунеймов покупает, мдааа

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  8. keane16 05.07.2022 18:04 # keane16
    Эвра на максималках

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