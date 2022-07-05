Маласиа стал первым новичком "Юнайтед" этим летом
"Манчестер Юнайтед" совершил свое первое приобретение этим летом, заполучив левого защитника "Фейеноорда" Тирелла Маласиа.
Маласия заключил с "Юнайтед" контракт до июня 2026 с опцией продления на 12 месяцев и теперь будет конкурировать за место в составе с Люком Шоу и Алексом Теллесом.
По информации Sky Sports, 22-летний игрок сборной Голландии обошелся "красным дьяволам" в 15 миллионов евро (13 млн. фунтов), а еще 2 млн. евро (1.7 млн. фунтов) предусмотрены в виде бонусов. Также "Фейеноорду" положена доля с последующей перепродажи защитника.
Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг отлично осведомлен о таланте Маласиа, которого он просматривал еще для своего бывшего клуба "Аякса". Тирелл выделяется своей скоростью, тактической выучкой, высоким процентом перехватов и способностью врываться на свободное пространство.
"Я испытываю невероятные ощущения от перехода в "Манчестер Юнайтед". Это новая глава для меня, новая лига, новые партнеры по команде и потрясающий тренер, который будет вести нас".
"Поиграв против его команд в Эредивизии, я знаю, какими качествами он (Тен Хаг) обладает и что он требует от игроков".
"Мне известно, что я все еще молод и должен продолжать развиваться, но я могу пообещать фанатам "Юнайтед", что каждый раз я буду выкладываться без остатка на поле в красной футболке. Я всегда буду благодарен "Фейеноорду" за то, что они дали мне и моей семье".
"Ничего из этого не было бы возможно без них. Теперь я готов сосредоточиться на будущем с "Юнайтед" и на том, чтобы помочь своему новому клубу достичь успеха", — сообщил Маласиа.
Добавим, конкурентом "Юнайтед" в борьбе за Тирелла, который сыграл 136 матчей за "Фейеноорд", был "Лион".
05.07.2022 18:00
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чем больше ебут каклов на поле боя и отжимают территорий, тем выше октава поросячего визга на фапле. прям приятно
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Вследствие удара ВСУ по российской военной базе в Мелитополе ликвидировано более 200 ублюдков, 300 ранено – мэр города Иван Федоров
Детали: в ночь на 3 июля ВСУ атаковали одну из российских военных баз в Мелитополе: уничтожили склады с боеприпасами и топливом, а также казармы с рашистами и другие постройки, в том числе российский военный госпиталь.
Кроме того, Иван Федоров рассказал подробности уничтожения (https://t.me/Pravda_Gerashchenko/29612) железнодорожного моста между Мелитополем и Токмаком, который мог бы использоваться окрами для подвоза оружия и боеприпасов.
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