Маласиа стал первым новичком "Юнайтед" этим летом

"Манчестер Юнайтед" совершил свое первое приобретение этим летом, заполучив левого защитника "Фейеноорда" Тирелла Маласиа.

Маласия заключил с "Юнайтед" контракт до июня 2026 с опцией продления на 12 месяцев и теперь будет конкурировать за место в составе с Люком Шоу и Алексом Теллесом.



По информации Sky Sports, 22-летний игрок сборной Голландии обошелся "красным дьяволам" в 15 миллионов евро (13 млн. фунтов), а еще 2 млн. евро (1.7 млн. фунтов) предусмотрены в виде бонусов. Также "Фейеноорду" положена доля с последующей перепродажи защитника.



Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг отлично осведомлен о таланте Маласиа, которого он просматривал еще для своего бывшего клуба "Аякса". Тирелл выделяется своей скоростью, тактической выучкой, высоким процентом перехватов и способностью врываться на свободное пространство.



"Я испытываю невероятные ощущения от перехода в "Манчестер Юнайтед". Это новая глава для меня, новая лига, новые партнеры по команде и потрясающий тренер, который будет вести нас".



"Поиграв против его команд в Эредивизии, я знаю, какими качествами он (Тен Хаг) обладает и что он требует от игроков".



"Мне известно, что я все еще молод и должен продолжать развиваться, но я могу пообещать фанатам "Юнайтед", что каждый раз я буду выкладываться без остатка на поле в красной футболке. Я всегда буду благодарен "Фейеноорду" за то, что они дали мне и моей семье".



"Ничего из этого не было бы возможно без них. Теперь я готов сосредоточиться на будущем с "Юнайтед" и на том, чтобы помочь своему новому клубу достичь успеха", — сообщил Маласиа.



Добавим, конкурентом "Юнайтед" в борьбе за Тирелла, который сыграл 136 матчей за "Фейеноорд", был "Лион".