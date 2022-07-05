Арестованного игрока Премьер-Лиги подозревают еще в двух изнасилованиях

Мячи Премьер-Лиги Задержанный накануне игрок Премьер-Лиги подозревается еще в двух случаях изнасилования.

Напомним, в минувший понедельник полиция арестовала 29-летнего футболиста в северном пригороде Лондона по подозрению в изнасиловании женщины.

Как сообщает talkSPORT, неназванный игрок провел в полицейском участке около 30 часов, после чего был выпущен под залог до августа.

Правда, теперь футболист подозревается еще в двух случаях изнасилования в отношении другой женщины — оба инцидента относятся к 2021 году.


Метки Премьер-Лига, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2022 20:00

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  1. rusiakos 05.07.2022 20:45 # rusiakos
    на arsenal-mania.com подозревают, что это Томас Парти. В день задержания он как раз был в Барнете, где оно случилось согласно сводкам полиции (засветился в локации инсты местного барбера), а газета Сан заявила, что износ произошел на Средиземном море - Томас как раз чилил в июне в Марбелье. Игрока нет на фото вчерашней тренировки, и никто из его окружения ничего про него не постит

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  2. chr1s8rown 05.07.2022 20:21 # chr1s8rown
    очередной озабеченый отец срут манк из мочестер сити

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