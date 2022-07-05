Арестованного игрока Премьер-Лиги подозревают еще в двух изнасилованиях

Задержанный накануне игрок Премьер-Лиги подозревается еще в двух случаях изнасилования.

Напомним, в минувший понедельник полиция арестовала 29-летнего футболиста в северном пригороде Лондона по подозрению в изнасиловании женщины.



Как сообщает talkSPORT, неназванный игрок провел в полицейском участке около 30 часов, после чего был выпущен под залог до августа.



Правда, теперь футболист подозревается еще в двух случаях изнасилования в отношении другой женщины — оба инцидента относятся к 2021 году.