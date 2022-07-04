"Челси" близок компромиссу по Стерлингу

Рахим Стерлинг "Челси" близок к договоренности с "Манчестер Сити" насчет компенсации за вингера Рахима Стерлинга. Речь идет о сумме около 50 миллионов фунтов.

Как сообщает Sky Sports, два клуба значительно продвинулись в переговорах, а один из источников издания утверждает, что компромисс по Стерлингу "близок".

При этом "Челси" еще предстоит договориться с самим Рахимом, который, хоть и открыт к уходу из "Сити", но не готов пойти на понижение своей текущей зарплаты в 300,000 фунтов в неделю.

В данный момент у Стерлинга остается только 12 месяцев по контракту, и "горожане", укрепив свою атаку Эрлингом Холаном и Хулианом Альваресом, не собираются стоять на пути у 27-летнего англичанина.


Метки Манчестер Сити, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2022 22:00

Количество просмотров Просмотров: 331

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 04.07.2022 22:23 # chelsiukpro
    понижение своей текущей зарплаты в 300,000 фунтов в неделю.

    Источник: http://fapl.ru/posts/94154/

    Чтоб играть придётся поити на понижения зарплаты на 200к в неделю! По другому накуй ненужен будет некому.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: