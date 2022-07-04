"Челси" близок компромиссу по Стерлингу

"Челси" близок к договоренности с "Манчестер Сити" насчет компенсации за вингера Рахима Стерлинга. Речь идет о сумме около 50 миллионов фунтов.

Как сообщает Sky Sports, два клуба значительно продвинулись в переговорах, а один из источников издания утверждает, что компромисс по Стерлингу "близок".



При этом "Челси" еще предстоит договориться с самим Рахимом, который, хоть и открыт к уходу из "Сити", но не готов пойти на понижение своей текущей зарплаты в 300,000 фунтов в неделю.



В данный момент у Стерлинга остается только 12 месяцев по контракту, и "горожане", укрепив свою атаку Эрлингом Холаном и Хулианом Альваресом, не собираются стоять на пути у 27-летнего англичанина.