"Челси" близок компромиссу по Стерлингу
"Челси" близок к договоренности с "Манчестер Сити" насчет компенсации за вингера Рахима Стерлинга. Речь идет о сумме около 50 миллионов фунтов.
Как сообщает Sky Sports, два клуба значительно продвинулись в переговорах, а один из источников издания утверждает, что компромисс по Стерлингу "близок".
При этом "Челси" еще предстоит договориться с самим Рахимом, который, хоть и открыт к уходу из "Сити", но не готов пойти на понижение своей текущей зарплаты в 300,000 фунтов в неделю.
В данный момент у Стерлинга остается только 12 месяцев по контракту, и "горожане", укрепив свою атаку Эрлингом Холаном и Хулианом Альваресом, не собираются стоять на пути у 27-летнего англичанина.
04.07.2022 22:00
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понижение своей текущей зарплаты в 300,000 фунтов в неделю.
Источник: http://fapl.ru/posts/94154/
Чтоб играть придётся поити на понижения зарплаты на 200к в неделю! По другому накуй ненужен будет некому.
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