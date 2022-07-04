Светская хроника за понедельник
Стефан Де Врей направляется в Премьер-Лигу. "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" поспорят за Пауло Дибалу. Бернарду Силва рвется в "Барселону". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
"Интер" продаст защитника Стефана Де Врея в какой-нибудь клуб Премьер-Лиги этим летом, потому что не хочет лишиться 30-летнего голландца через год бесплатно. (Calciomercato)
"Манчестер Юнайтед" согласовал с "Барселоной" компенсацию за полузащитника Френки Де Йонга, но все еще обсуждает бонусы и пока не разговаривал с игроком насчет условий личного контракта. (Fabrizio Romano)
Бывшие игроки "Юнайтед" Поль Погба и Анхель Ди Мария на днях перейдут в "Ювентус". (Fabrizio Romano)
"Юнайтед" обдумывает покупку 19-летнего вингера "Палмейраса" Габриэля Верона за 10 миллионов фунтов. (Daily Mirror)
"Юнайтед" поспорит с "Арсеналом" за бывшего нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу. (La Repubblica)
На стартовавшей неделе "Арсенал" проведет новую встречу с "Аяксом" насчет приобретения защитника Лисандро Мартинеса, которого также пытается заполучить "Юнайтед". (The Athletic)
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва сообщил своему агенту, что хочет перейти в "Барселону". (Sport)
Вингер "Баварии" Серж Гнабри — цель номер один "Сити" на замену Рахиму Стерлингу. (The Sun)
"Челси" продвигается в переговорах о покупке защитника "Ювентуса" Маттейса Де Лигта. (CBS Sports)
"Лидс" и "Милан" сделали запросы насчет ивуарийского полузащитника "Сассуоло" Хамеда Траоре. (Yorkshire Evening Post)
"Кристал Пэлас" и "Вест Хэм" претендуют на вингера "Бернли" Дуайта Макнила. (The Sun)
"Саутгемптон" согласовал покупку 18-летнего опорника "Сити" Ромео Лавиа за 10 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)
"Ньюкасл" пытается приобрести вингера Муссу Диаби, которого "Байер" оценивает в 50 млн. фунтов. (Daily Mirror)
Нападающий Уго Экитике сказал своему клубу, что хочет остаться, хотя "Реймс" уже согласовал компенсацию за него с "Ньюкаслом". (The Chronicle)
"Фулхэм" близок к покупке голкипера "Бернли" Уэйна Хеннесси. (Football Insider)
Другое
"Бирмингем" уволил своего главного тренера Ли Бойера и назначил на его место Джона Юстаса. (Sky Sports)
Защитник Эктор Беллерин приступил к тренировкам с "Арсеналом" и даже вывел команду с капитанской повязкой на товарищеский матч против "Ипсвича". (Evening Standard)
Вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк был замечен на вечеринке в ночном-клубе с полузащитником "Сити" Кевином Де Брюйне. (Manchester Evening News)
Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг надевал одинаковую одежду три дня подряд. (The Sun)
04.07.2022 06:00
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Последние комментарии:
Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг надевал одинаковую одежду три дня подряд. (The Sun)
И нахуя нам эта информация?
(ответить)
Всем привет пацаны.
Сайт конечно вы застали политикой.
Но как бы там ни было, сегодня у меня днюха и как всегда ебану стакан за ваше здоровье.
(ответить)
Армия Украины старается отказываться от использования американских и турецких дронов, так как они становятся все более неэффективными против российской противовоздушной обороны, пишет Business Insider, ссылаясь на военнослужащих ВСУ и экспертов.
В материале говорится, что использовать дорогостоящие беспилотники в зоне боевых действий бессмысленно, так как российские системы РЭБ и ПВО их быстро засекают и ликвидируют.
Ихихих
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Неужели Гнабри перейдет в Сити и станет Пеподрастом?
(ответить)
Киев спустя сутки признал отход своих войск из Лисичанска
Вуахах))
(ответить)
Вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк был замечен на вечеринке в ночном-клубе с полузащитником "Сити" Кевином Де Брюйне. (Manchester Evening News)
Источник: http://fapl.ru/posts/94138/
КОРОЛИ!!!
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