Рафинья скорее останется в "Лидсе", чем перейдет в "Челси"
Вингер Рафинья предпочитает остаться в "Лидсе", нежели переходить в "Челси".
Еще недавно Рафинья был в эпицентре битвы "Арсенала" и "Челси", причем "синие" в конце концов согласовали с "Лидсом" компенсацию за 25-летнего игрока сборной Бразилии в размере около 60 миллионов фунтов.
Ожидалось, что "Челси" опередит и "Арсенал", и испытывающую финансовые затруднения "Барселону", заполучив Рафинью.
Однако ESPN утверждает, что "Барселона" по-прежнему является наиболее предпочтительным направлением для Рафиньи, который готов остаться в "Лидсе" и ждать, пока каталонский клуб поправит свои финансы, вместо того, чтобы переходить в "Челси".
В пятницу Рафинья специально попросил своего агента Деку, чтобы тот поставил в известность "Челси" насчет того, что бразилец не очень-то желает переходить к "синим".
03.07.2022 07:00
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Последние комментарии:
Ахахахахахахахахахаха
Охохохохохохохохохохо
Ехехехехехехехехехехехе
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Значит на днях подпишет контракт с Челси.
На этом сайте крайне противоречивые новости.
Как там банкротство Челси и санкции?))
Долбоебы...
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Хочет в Ньюкасл
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уахахахаххахахахаааа
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Пхахаххааа, местная фауна дегенеративных аутсайдеров сожрёт всё
Вчера эта ESPN утверждала, что Неймар может перейти в Челси, ехехехе
жрите, дауны
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01.07.2022 10:02 # удалить
alexomck
С Барсой на горизонте Челси никто не выберет.
Источник: http://fapl.ru/posts/94077/#c7592818
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Скорее отпилит себе ногу, чем в Челси перейдет :)
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хаахахах вот это уринотерапия синякам на ебла...КРАСИИИВО!!!
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