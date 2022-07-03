Рафинья скорее останется в "Лидсе", чем перейдет в "Челси"

Вингер Рафинья предпочитает остаться в "Лидсе", нежели переходить в "Челси".

Еще недавно Рафинья был в эпицентре битвы "Арсенала" и "Челси", причем "синие" в конце концов согласовали с "Лидсом" компенсацию за 25-летнего игрока сборной Бразилии в размере около 60 миллионов фунтов.



Ожидалось, что "Челси" опередит и "Арсенал", и испытывающую финансовые затруднения "Барселону", заполучив Рафинью.



Однако ESPN утверждает, что "Барселона" по-прежнему является наиболее предпочтительным направлением для Рафиньи, который готов остаться в "Лидсе" и ждать, пока каталонский клуб поправит свои финансы, вместо того, чтобы переходить в "Челси".



В пятницу Рафинья специально попросил своего агента Деку, чтобы тот поставил в известность "Челси" насчет того, что бразилец не очень-то желает переходить к "синим".