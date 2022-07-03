Рафинья скорее останется в "Лидсе", чем перейдет в "Челси"

Рафинья Вингер Рафинья предпочитает остаться в "Лидсе", нежели переходить в "Челси".

Еще недавно Рафинья был в эпицентре битвы "Арсенала" и "Челси", причем "синие" в конце концов согласовали с "Лидсом" компенсацию за 25-летнего игрока сборной Бразилии в размере около 60 миллионов фунтов.

Ожидалось, что "Челси" опередит и "Арсенал", и испытывающую финансовые затруднения "Барселону", заполучив Рафинью.

Однако ESPN утверждает, что "Барселона" по-прежнему является наиболее предпочтительным направлением для Рафиньи, который готов остаться в "Лидсе" и ждать, пока каталонский клуб поправит свои финансы, вместо того, чтобы переходить в "Челси".

В пятницу Рафинья специально попросил своего агента Деку, чтобы тот поставил в известность "Челси" насчет того, что бразилец не очень-то желает переходить к "синим".


Метки Барселона, Лидс, Рафинья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2022 07:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 03.07.2022 08:44 # chebrec
    Ахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохохохохохо
    Ехехехехехехехехехехехе

    (ответить)

  2. yela 03.07.2022 08:39 # yela
    Значит на днях подпишет контракт с Челси.
    На этом сайте крайне противоречивые новости.
    Как там банкротство Челси и санкции?))
    Долбоебы...

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  3. shearer1 03.07.2022 07:51 # shearer1
    Хочет в Ньюкасл

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  4. xaram-ykt 03.07.2022 07:38 # xaram-ykt
    уахахахаххахахахаааа

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  5. sellman 03.07.2022 07:33 # sellman
    Пхахаххааа, местная фауна дегенеративных аутсайдеров сожрёт всё

    Вчера эта ESPN утверждала, что Неймар может перейти в Челси, ехехехе

    жрите, дауны

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  6. alexomck 03.07.2022 07:29 # alexomck
    01.07.2022 10:02 # удалить
    alexomck

    С Барсой на горизонте Челси никто не выберет.

    Источник: http://fapl.ru/posts/94077/#c7592818

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  7. high-malvern 03.07.2022 07:27 # high-malvern
    Скорее отпилит себе ногу, чем в Челси перейдет :)

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  8. bangladesh 03.07.2022 07:04 # bangladesh
    хаахахах вот это уринотерапия синякам на ебла...КРАСИИИВО!!!

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