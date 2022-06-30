"Барселона" готова предложить 60 млн. фунтов за Рафинью

"Барселона" готова предложить 60 миллионов фунтов за вингера "Лидса" Рафинью.

В данный момент у "Лидса" уже есть договоренность с "Челси" насчет Рафиньи, однако "Барселона" все еще надеется выиграть борьбу за бразильца, который изначально был настроен перебраться именно на "Ноу Камп".



В четверг "Барселона" значительно поправила свое финансовое положение, согласившись продать 10 процентов своих телевизионных прав на Ла Лигу на следующие 25 лет за 178 млн. фунтов.



Как сообщает The Times, теперь испанский гранд готов выдвинуть свое предложение "Лидсу", после чего уже сам Рафинья окончательно выберет между "Барселоной" и "Челси".