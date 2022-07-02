Каррагер считает новый контракт Салаха правильной вещью

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что "Ливерпуль" поступил правильно, заключив с нападающим Мохамедом Салахом новый контракт.

Накануне Салах, чей предыдущий контракт истекает через 12 месяцев, связал свое будущее с "Ливерпулем" до 2025 года и теперь будет получать более 350,000 фунтов в неделю.



И хотя у "красных" есть строгая политика в отношении зарплат и контрактов с возрастными игроками, Каррагер думает, что 30-летний египтянин заслуживал исключения.



"Испытал я облегчение или восторг? Немного и того, и другого".



"Когда уходил Мане, было грустно видеть распад этой тройки нападения. За последние месяцы многие фанаты "Ливерпуля" своего рода смирились с тем, что Салах отработает свой последний год по контракту и затем уйдет. Возможно, клуб не был готов платить столько, сколько он хотел или чувствовал, что заслуживает, и ожидалось, что он уйдет".



"Однако я думаю, что уход Ориги с Мане и приглашение одного атакующего игрока (Дарвина Нуньеса) на относительно невысокую зарплату позволили клубу почувствовать, что они могут приблизиться к желаемым Салахом цифрам".



"Думаю, каждый просто доволен, что он заключил сделку. Скрестим пальцы в надежде на то, что в следующие три года он будет показывать то, что и в предыдущие пять лет. Уверен, он сможет".



"Возможно, деньги были главным фактором в переговорах. В этом нет ничего неправильного. Салах не хуже никого другого в Премьер-Лиге или европейском футболе, особенно на своей позиции, и он чувствовал, что заслуживает соответствующей зарплаты. А мы знаем, какого рода деньги получают такие игроки в других клубах".



"Ливерпуль" никогда не платил таких зарплат — точно при нынешних владельцах, и я думаю, многие фанаты "Ливерпуля" уважают эту модель, потому что она обеспечила большой успех клубу. Фанаты практически готовы мириться с тем, как они заключают контракты и покупают игроков".



"Думаю, их бы не критиковали так уж сильно, если бы Салах ушел. Но когда ты обладаешь таким особенным игроком, как Салах, от своего правила можно и отступить. Я не говорю, что нужно обязательно нарушать его, но хотя бы приблизиться к тому, к чему ты хочешь", — сообщил Каррагер Sky Sports.