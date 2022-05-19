Каррагер: "Салах рискует повторить судьбу Коутиньо и Вейналдума, если уйдет"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер призвал нападающего "красных" Мохамеда Салаха заключить новый контракт и не повторять ошибки своих предшественников.

Как известно, Салах до сих пор не продлил свой истекающий в следующем году контракт. По слухам, у 29-летнего египтянина и "Ливерпуля" существуют разногласия по зарплате.



Однако Каррагер предупреждает Салаха, что тот рискует повторить печальную судьбу Филиппе Коутиньо и Джорджиньо Вейналдума, если погонится за деньгами.



"Естественно, я отчаянно хочу, чтобы Мо Салах заключил новый контракт, и я думаю, он должен его заключить".



"Юрген Клопп превращает хороших игроков в отличных игроков, и Мо Салах — один из них. Он и так был очень хорошим игроком, а теперь является суперзвездой".



"Джини Вейналдум — один из них. Коутиньо — один из них. Как и Эмре Джан, хотя тот не совсем соответствовал этому уровню".



"Возможно, эти трое игроков чувствовали, что "Ливерпуль" должен им больше в плане зарплат. Они ушли, и так, как раньше, уже никогда не было для них. Думаю, это урок для Мо Салаха касательно будущего".



"Я не хочу принижать его, но здесь ему все подходит. Премьер-Лига подходит ему, Юрген Клопп подходит ему, клуб подходит ему. И именно здесь, он стал суперзвездой, а не где-либо еще".



"Возможно, ему это удастся и где-нибудь еще, но я думаю, он должен помнить об этих двух-трех игроках, которые ушли из "Ливерпуля", думая, что где-то трава зеленее в плане зарплат", — сообщил Каррагер Sky Sports.