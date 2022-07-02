Ван-Биссака не хочет уходить из "Юнайтед"

Защитник Аарон Ван-Биссака не хочет уходить из "Манчестер Юнайтед" и считает, что у него есть будущее в клубе.

Ранее этим летом Ван-Биссака назывался среди игроков, которым новый главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг указал на дверь.



Аарон неважно провел сезон 2021/22, проигрывая конкуренцию Диогу Далоту, и не совершил ни одного результативного действия за всю кампанию.



Однако Ван-Биссака убежден, что с Тен Хагом будет по-другому. Как утверждает talkSPORT, Аарону уже удалось произвести впечатление на Эрика своим настроем и желанием работать сверхурочно.



Кроме того, нельзя забывать, что в свое время Ван-Биссака обошелся "Юнайтед" в 50 миллионов фунтов, и вернуть инвестированные в Аарона деньги сейчас не представляется возможным.