Ван-Биссака не хочет уходить из "Юнайтед"
Защитник Аарон Ван-Биссака не хочет уходить из "Манчестер Юнайтед" и считает, что у него есть будущее в клубе.
Ранее этим летом Ван-Биссака назывался среди игроков, которым новый главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг указал на дверь.
Аарон неважно провел сезон 2021/22, проигрывая конкуренцию Диогу Далоту, и не совершил ни одного результативного действия за всю кампанию.
Однако Ван-Биссака убежден, что с Тен Хагом будет по-другому. Как утверждает talkSPORT, Аарону уже удалось произвести впечатление на Эрика своим настроем и желанием работать сверхурочно.
Кроме того, нельзя забывать, что в свое время Ван-Биссака обошелся "Юнайтед" в 50 миллионов фунтов, и вернуть инвестированные в Аарона деньги сейчас не представляется возможным.
02.07.2022 11:00
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