"Челси" отказывается уступать Рафинью "Барселоне"

"Челси" отказывается признавать поражение в борьбе за вингера "Лидса" Рафинью.

Накануне — спустя считанные часты после известия о том, что "Челси" согласовал с "Лидсом" стоимость Рафиньи в размере около 55 миллионов фунтов — агент игрока Деку был замечен в офисе "Барселоны".



Сразу же появились слухи, что Рафинья все-таки исполнит свою мечту о "Барселоне", которая изначально была его приоритетным направлением, но у которой не было денег, чтобы сразу оформить этот трансфер.



По слухам, сейчас "Барселона" нашла 175 млн. фунтов, продав долю своих медиа-прав, однако Evening Standard утверждает, что "Челси" не спешит выбрасывать белый флаг.



"Синие" запланировали новый раунд с Деку, своим бывшим игроком, и надеются согласовать условия личного контракта на пять лет с зарплатой в размере 120,000 фунтов в неделю.



А вот шансы "Арсенала" заполучить 25-летнего игрока сборной Бразилии теперь практически равны нулю.