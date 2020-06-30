"Юнайтед" обдумывает покупку Тилеманса
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг задумывается о приобретении полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса.
"Юнайтед" до сих пор не совершил ни одного приобретения этим летом, а центр поля Тен Хаг определил как наиболее проблемную зону своей новой команды.
По информации The Times, в шорт-лист по укреплению позиции центрального полузащитника был включен и Тилеманс, который находится в самом расцвете сил и обладает опытом выступлений в Премьер-Лиге.
Увеличивает привлекательность Тилеманса в глазах Тен Хага тот факт, что у Юри остается только 12 месяцев по контракту с "Лестером", а значит 25-летний бельгиец может быть доступен для трансфера по сниженной цене.
Тилеманса также сватали в "Арсенал" и "Тоттеннхэм", но первые едва приобрели Фабиу Виейра, вторые — Ива Биссума.
30.06.2022 07:00
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Высеры ебучие , купите невеша блет
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Тилеманса также сватали в "Арсенал" и "Тоттеннхэм", но первые едва появляется конкуренция сразу сливаются в унитаз. А вторые купили Ив Биссуму.
Источник: http://fapl.ru/posts/94061/
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