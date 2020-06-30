"Юнайтед" обдумывает покупку Тилеманса

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг задумывается о приобретении полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса.

"Юнайтед" до сих пор не совершил ни одного приобретения этим летом, а центр поля Тен Хаг определил как наиболее проблемную зону своей новой команды.



По информации The Times, в шорт-лист по укреплению позиции центрального полузащитника был включен и Тилеманс, который находится в самом расцвете сил и обладает опытом выступлений в Премьер-Лиге.



Увеличивает привлекательность Тилеманса в глазах Тен Хага тот факт, что у Юри остается только 12 месяцев по контракту с "Лестером", а значит 25-летний бельгиец может быть доступен для трансфера по сниженной цене.



Тилеманса также сватали в "Арсенал" и "Тоттеннхэм", но первые едва приобрели Фабиу Виейра, вторые — Ива Биссума.