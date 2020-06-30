"Юнайтед" обдумывает покупку Тилеманса

Юри Тилеманс Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг задумывается о приобретении полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса.

"Юнайтед" до сих пор не совершил ни одного приобретения этим летом, а центр поля Тен Хаг определил как наиболее проблемную зону своей новой команды.

По информации The Times, в шорт-лист по укреплению позиции центрального полузащитника был включен и Тилеманс, который находится в самом расцвете сил и обладает опытом выступлений в Премьер-Лиге.

Увеличивает привлекательность Тилеманса в глазах Тен Хага тот факт, что у Юри остается только 12 месяцев по контракту с "Лестером", а значит 25-летний бельгиец может быть доступен для трансфера по сниженной цене.

Тилеманса также сватали в "Арсенал" и "Тоттеннхэм", но первые едва приобрели Фабиу Виейра, вторые — Ива Биссума.


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, Тилеманс

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2022 07:00

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  1. quavo 30.06.2022 07:21 # quavo
    Высеры ебучие , купите невеша блет

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  2. chelsea88 30.06.2022 07:12 # chelsea88
    Тилеманса также сватали в "Арсенал" и "Тоттеннхэм", но первые едва появляется конкуренция сразу сливаются в унитаз. А вторые купили Ив Биссуму.
    Источник: http://fapl.ru/posts/94061/

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