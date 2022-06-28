"Челси" заинтересован в Зинченко

Александр Зинченко "Челси" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Сити" Александру Зинченко.

Лишь сегодня утром пресса сообщила, что владелец "Челси" Тодд Бели договаривается с "Сити" насчет вингера Рахима Стерлинга и защитника Натана Аке.

Однако Daily Mail стало известно, что еще один "горожанин" вызывает интерес со стороны "горожан", и это как раз Зинченко.

В данный момент сложно представить, что "Сити" отпустит к своему прямому конкуренту по Премьер-Лиге сразу трех игроков, однако переговоры ведутся, и клубы пытаются найти точки соприкосновения.

На "Стэмфорд Бридж" 25-летний украинец мог бы стать дублером для Бена Чилуэлла слева в обороне, а также — благодаря своей универсальности — помочь команде в центре поля.



Метки Зинченко, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2022 16:00

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  1. felix-the-cat 28.06.2022 16:43 # felix-the-cat
    Вот это трансферы членси ухахахахаххахаха

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  2. chebrec 28.06.2022 16:36 # chebrec
    Ахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохохохохохо
    Ехехехехехехехехехехехе

    (ответить)

  3. londonskypoganec 28.06.2022 16:33 # londonskypoganec
    Надеюсь, это плаксивое говно не заедет в Челси

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  4. breadpeat 28.06.2022 16:22 # breadpeat
    Ему бы в Тоттэнхэм - Кстати Тоттенхэм станет чемпионом, скриньте....

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  5. true-manc 28.06.2022 16:15 # true-manc
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

    (ответить)

  6. yela 28.06.2022 16:14 # yela
    Странно, что Гвардиола готов отпустить Зину, когда он реально очень полезен даже с лавочки

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