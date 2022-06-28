"Челси" заинтересован в Зинченко

"Челси" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Сити" Александру Зинченко.

Лишь сегодня утром пресса сообщила, что владелец "Челси" Тодд Бели договаривается с "Сити" насчет вингера Рахима Стерлинга и защитника Натана Аке.



Однако Daily Mail стало известно, что еще один "горожанин" вызывает интерес со стороны "горожан", и это как раз Зинченко.



В данный момент сложно представить, что "Сити" отпустит к своему прямому конкуренту по Премьер-Лиге сразу трех игроков, однако переговоры ведутся, и клубы пытаются найти точки соприкосновения.



На "Стэмфорд Бридж" 25-летний украинец мог бы стать дублером для Бена Чилуэлла слева в обороне, а также — благодаря своей универсальности — помочь команде в центре поля.