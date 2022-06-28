"Челси" заинтересован в Зинченко
"Челси" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Сити" Александру Зинченко.
Лишь сегодня утром пресса сообщила, что владелец "Челси" Тодд Бели договаривается с "Сити" насчет вингера Рахима Стерлинга и защитника Натана Аке.
Однако Daily Mail стало известно, что еще один "горожанин" вызывает интерес со стороны "горожан", и это как раз Зинченко.
В данный момент сложно представить, что "Сити" отпустит к своему прямому конкуренту по Премьер-Лиге сразу трех игроков, однако переговоры ведутся, и клубы пытаются найти точки соприкосновения.
На "Стэмфорд Бридж" 25-летний украинец мог бы стать дублером для Бена Чилуэлла слева в обороне, а также — благодаря своей универсальности — помочь команде в центре поля.
28.06.2022 16:00
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Последние комментарии:
Вот это трансферы членси ухахахахаххахаха
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Ахахахахахахахахахаха
Охохохохохохохохохохо
Ехехехехехехехехехехехе
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Надеюсь, это плаксивое говно не заедет в Челси
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Ему бы в Тоттэнхэм - Кстати Тоттенхэм станет чемпионом, скриньте....
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орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
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Странно, что Гвардиола готов отпустить Зину, когда он реально очень полезен даже с лавочки
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