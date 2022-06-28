"Челси" не получит Райса

"Вест Хэм" по-прежнему исключает продажу полузащитника Деклана Райса, в услугах которого заинтересован "Челси".

На фоне слухов о том, что новый владелец "Челси" Тодд Бели собирается выделить огромные средства на усиление состава эти летом, появились слухи о намерении "синих" приобрести Райса.



Football.London может подтвердить, что "Челси" сохраняет интерес к Деклану, но пока не выходил на официальный контакт с "Вест Хэмом" — впрочем, это заранее обречено на провал.



Несмотря на то, что Райс не собирается продлевать свой истекающий через два года контракт, "молотобойцы" дают понять всем заинтересованным сторонам, что 23-летний англичанин не продается в это окно.



Кроме того, сейчас "Вест Хэм" оценивает Райса в 150 миллионов фунтов, и вряд ли кто-то решится выложить столь внушительную сумму.