"Сити" в ожидании предложения "Челси" по Стерлингу

Рахим Стерлинг "Манчестер Сити" находится в ожидании стартового предложения "Челси" по вингеру Рахиму Стерлингу.

Как сообщает Sky Sports, Стерлинг возглавляет шорт-лист атакующих целей главного тренера "Челси" Томаса Тухеля, который уже успел лично поговорить с Рахимом.

"Сити" едва укрепил свою атаку Эрлингом Холандом и Хулианом Альваресом, вдобавок у Стерлинга остается только 12 месяцев по контракту, поэтому "горожане" не будут стоять у Рахима на пути.

Несмотря на то, что "Челси" видится прямым конкурентом "Сити" по Премьер-Лиге, "горожане" готовы отпустить 27-летнего англичанина на "Стэмфорд Бридж" ориентировочно за 50 млн. фунтов.


Метки Манчестер Сити, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2022 20:00

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  1. true-manc 27.06.2022 20:10 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  2. slash-lfc 27.06.2022 20:08 # slash-lfc
    Несмотря на то, что "Челси" видится прямым конкурентом "Сити" по Премьер-Лиге, "горожане" готовы отпустить 27-летнего англичанина на "Стэмфорд Бридж" ориентировочно за 50 млн. фунтов.

    Источник: http://fapl.ru/posts/94017/

    В каком месте никчёмный синий пузырёк без истории Прое6алси является конкурентом КОРОЛЕЙ??

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  3. noi39 27.06.2022 20:02 # noi39
    Вот и не нужен стал Рахимка бензобаку, попользовали его и нахер вон!

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