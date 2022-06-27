"Сити" в ожидании предложения "Челси" по Стерлингу

"Манчестер Сити" находится в ожидании стартового предложения "Челси" по вингеру Рахиму Стерлингу.

Как сообщает Sky Sports, Стерлинг возглавляет шорт-лист атакующих целей главного тренера "Челси" Томаса Тухеля, который уже успел лично поговорить с Рахимом.



"Сити" едва укрепил свою атаку Эрлингом Холандом и Хулианом Альваресом, вдобавок у Стерлинга остается только 12 месяцев по контракту, поэтому "горожане" не будут стоять у Рахима на пути.



Несмотря на то, что "Челси" видится прямым конкурентом "Сити" по Премьер-Лиге, "горожане" готовы отпустить 27-летнего англичанина на "Стэмфорд Бридж" ориентировочно за 50 млн. фунтов.