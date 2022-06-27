"Арсенал" улучшил предложение по Лисандро Мартинесу

"Арсенал" улучшил до 35 миллионов фунтов предложение о покупке защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса.

24-летний Мартинес, изначально называемый целью нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага, привлек серьезный интерес "Арсенала".



О том, что "канониры" вышли на контакт с "Аяксом", стало известно полторы недели назад. С тех пор чемпионы Эредивизии уже отклонили одно предложение лондонского клуба и сейчас рассматривают второе, которого, как надеются на "Эмирейтс", будет достаточно, сообщает Daily Mirror.



Такая активность "Арсенала" может подтолкнуть к определенным действиям "Юнайтед", который не смог заманить на "Олд Траффорд" Юрриена Тимбера, партнера Лисандро по команде.



Добавим, "Арсенал" обзавелся уже тремя новичками этим летом — Мэттом Тернером, Фабиу Виейра и Маркиньосом — и сейчас завершает приобретение нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса.