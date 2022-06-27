Петр Чех уходит из "Челси"
"Челси" объявил об уходе Петра Чеха с поста технического советника клуба 30 июня.
40-летний Чех трудился в этой роли с 2019 года, со временем став правой рукой Марины Грановской, которая в свою очередь покидает "Челси" в конце летнего трансферного окна.
"Для меня было огромной честью исполнять эту роль в "Челси" на протяжении трех последних лет. Я чувствую, что сейчас, при новых владельцах, для меня настало правильное время отойти в сторону".
"Я доволен, что сейчас клуб находится в превосходном положении, и я уверен в успехе клуба на поле и за его пределами", — сообщил Чех по поводу своего ухода.
Добавим, в бытность игроком Чех провел 11 сезонов на "Стэмфорд Бридж". Петр завоевал с "синими" 13 трофеев, включая четыре титула Премьер-Лиги.
27.06.2022 13:00
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Да, бл9
Марина, Петя. Дальше кто?
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Удачи.
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