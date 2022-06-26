"Арсенал" полностью согласовал трансфер Жезуса

Габриэль Жезус Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус согласовал условия пятилетнего контракта с "Арсеналом".

Ранее на текущей неделе "Арсенал" договорился с "Сити" о компенсации за Жезуса в размере около 45 миллионов фунтов.

А сейчас, сообщает The Guardian, "канониры" достигли компромисса и с самим Габриэлем, в услугах которого, по слухам, также были заинтересованы "Челси" и "Тоттенхэм". Таким образом, сделка полностью согласована.

Ключом к решению Жезуса продолжить карьеру на "Эмирейтс" стали главным тренер Микель Артета, поработавший с Габриэлем в качестве ассистента Хосепа Гвардиолы в "Сити", и технический директор "канониров" Эду, который является соотечественником 25-летнего игрока сборной Бразилии.

В минувшем сезоне Жезус играл по всему фронту нападения, но редко — в качестве 9-го номера. При этом Габриэль забил восемь голов в 28 матчах Премьер-Лиги.

Жезусу предстоит стать уже четвертым новичком "Арсенала" этим летом после Мэтта Тернера, Фабиу Виейра и Маркиньоса.


Метки Арсенал, Жезус, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. moneycity 26.06.2022 22:34 # moneycity
    "ФАПЛ" полностью согласовал, что ватодауны сосут хуй и самообоссываются.

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  2. jirrort 26.06.2022 22:32 # jirrort
    "Челси" подпишет двух новых центральных защитников, а также примет решение насчет Леви Колвилла.

    Многие клубы заинтересованы в подписании англичанина на постоянной основе. Запрос насчет его доступности уже сделали "Лестер", Кристал Пэлас", "Брайтон" и "Нотингем Форест".

    [Fabrizio Romano]


    КРАСUВО!!!

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  3. chelsiukpro 26.06.2022 22:31 # chelsiukpro
    При этом Габриэль забил восемь голов в 28 матчах

    Источник: http://fapl.ru/posts/94000/

    Ститстика так себе! Особено когда в Сити были игроки которые выдавали отличные пасы. Короче куйня эиа обезьянка бразильская!

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  4. slash-lfc 26.06.2022 22:31 # slash-lfc
    Матвиенко сделала заявление насчёт НАТО.

    В ситуации, когда НАТО начало войну с РФ руками украинцев, Россия должна встать на защиту своего суверенитета. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    "Если говорить о том, что происходит на Украине, не Россия воюет. Это коллективный Запад, это НАТО руками украинцев воюет с Россией", — заявила она.

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  5. narcot 26.06.2022 22:31 # narcot
    > тащер зеропуков ушёл за 27.5
    > лавочник сито уходит за 45


    орууууууууууу

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  6. rhymo 26.06.2022 22:30 # rhymo
    Поможет Арсеналу выйти в ЛЕ

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  7. hunter022 26.06.2022 22:26 # hunter022
    Когда участники G7 разделись, чтобы победить Путина, то оказалось, что у Бориса Джонсона грудь больше, чем у Урсулы фон дер Ляйен, Макрон и Трюдо - оно, у Шольца ливерная колбаса, а у Байдена экзоскелет из велосипедных спиц, с перебоями работающий на перфокартах.
    Терминаторы хреновы

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  8. iluwka-ars 26.06.2022 22:09 # iluwka-ars
    в чем прикол этого бегунка? Не стабилен, по пустым воротам не попадает. Лаказета отпустили с лучшей статистикой за бесплатно, а за этого отвалили такие деньги.

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  9. jirrort 26.06.2022 22:08 # jirrort
    Очередная стекляха , которая будет доить гейгунеров кек

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  10. true-manc 26.06.2022 22:04 # true-manc
    скузня:
    > 27.5 млн за мане

    КОРОЛИ:
    > 45 млн за Жезуса

    как же ору от никчемности лузерпуков)))

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  11. hunter022 26.06.2022 22:03 # hunter022
    Французское телевидение опубликовало интервью с французским наемником из состава украинского «Интернационального легиона». Его зовут Карель, ему 27 лет. Воюет с самого начала конфликта. Боится попасть в плен к русским. Он сообщил, что 1 июня на Украине был убит еще один француз Вилфрид Блерио (Wilfried Bleriot), но, по словам Кареля, ликвидированных французов уже не менее десятка.
    #наемники

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  12. true-manc 26.06.2022 22:03 # true-manc
    втюхать Габи за такие деньжища - это топ-уровень. восхищаюсь нашим менеджментом

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  13. true-manc 26.06.2022 22:02 # true-manc
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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  14. lancerlancer1 26.06.2022 22:01 # lancerlancer1
    Гейгунеры пидорaсы

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