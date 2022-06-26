"Арсенал" полностью согласовал трансфер Жезуса
Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус согласовал условия пятилетнего контракта с "Арсеналом".
Ранее на текущей неделе "Арсенал" договорился с "Сити" о компенсации за Жезуса в размере около 45 миллионов фунтов.
А сейчас, сообщает The Guardian, "канониры" достигли компромисса и с самим Габриэлем, в услугах которого, по слухам, также были заинтересованы "Челси" и "Тоттенхэм". Таким образом, сделка полностью согласована.
Ключом к решению Жезуса продолжить карьеру на "Эмирейтс" стали главным тренер Микель Артета, поработавший с Габриэлем в качестве ассистента Хосепа Гвардиолы в "Сити", и технический директор "канониров" Эду, который является соотечественником 25-летнего игрока сборной Бразилии.
В минувшем сезоне Жезус играл по всему фронту нападения, но редко — в качестве 9-го номера. При этом Габриэль забил восемь голов в 28 матчах Премьер-Лиги.
Жезусу предстоит стать уже четвертым новичком "Арсенала" этим летом после Мэтта Тернера, Фабиу Виейра и Маркиньоса.
26.06.2022 22:00
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"ФАПЛ" полностью согласовал, что ватодауны сосут хуй и самообоссываются.
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"Челси" подпишет двух новых центральных защитников, а также примет решение насчет Леви Колвилла.
Многие клубы заинтересованы в подписании англичанина на постоянной основе. Запрос насчет его доступности уже сделали "Лестер", Кристал Пэлас", "Брайтон" и "Нотингем Форест".
[Fabrizio Romano]
КРАСUВО!!!
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При этом Габриэль забил восемь голов в 28 матчах
Источник: http://fapl.ru/posts/94000/
Ститстика так себе! Особено когда в Сити были игроки которые выдавали отличные пасы. Короче куйня эиа обезьянка бразильская!
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Матвиенко сделала заявление насчёт НАТО.
В ситуации, когда НАТО начало войну с РФ руками украинцев, Россия должна встать на защиту своего суверенитета. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Если говорить о том, что происходит на Украине, не Россия воюет. Это коллективный Запад, это НАТО руками украинцев воюет с Россией", — заявила она.
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> тащер зеропуков ушёл за 27.5
> лавочник сито уходит за 45
орууууууууууу
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Поможет Арсеналу выйти в ЛЕ
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Когда участники G7 разделись, чтобы победить Путина, то оказалось, что у Бориса Джонсона грудь больше, чем у Урсулы фон дер Ляйен, Макрон и Трюдо - оно, у Шольца ливерная колбаса, а у Байдена экзоскелет из велосипедных спиц, с перебоями работающий на перфокартах.
Терминаторы хреновы
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в чем прикол этого бегунка? Не стабилен, по пустым воротам не попадает. Лаказета отпустили с лучшей статистикой за бесплатно, а за этого отвалили такие деньги.
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Очередная стекляха , которая будет доить гейгунеров кек
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скузня:
> 27.5 млн за мане
КОРОЛИ:
> 45 млн за Жезуса
как же ору от никчемности лузерпуков)))
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Французское телевидение опубликовало интервью с французским наемником из состава украинского «Интернационального легиона». Его зовут Карель, ему 27 лет. Воюет с самого начала конфликта. Боится попасть в плен к русским. Он сообщил, что 1 июня на Украине был убит еще один француз Вилфрид Блерио (Wilfried Bleriot), но, по словам Кареля, ликвидированных французов уже не менее десятка.
#наемники
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втюхать Габи за такие деньжища - это топ-уровень. восхищаюсь нашим менеджментом
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орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
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Гейгунеры пидорaсы
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