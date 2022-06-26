"Арсенал" полностью согласовал трансфер Жезуса

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус согласовал условия пятилетнего контракта с "Арсеналом".

Ранее на текущей неделе "Арсенал" договорился с "Сити" о компенсации за Жезуса в размере около 45 миллионов фунтов.



А сейчас, сообщает The Guardian, "канониры" достигли компромисса и с самим Габриэлем, в услугах которого, по слухам, также были заинтересованы "Челси" и "Тоттенхэм". Таким образом, сделка полностью согласована.



Ключом к решению Жезуса продолжить карьеру на "Эмирейтс" стали главным тренер Микель Артета, поработавший с Габриэлем в качестве ассистента Хосепа Гвардиолы в "Сити", и технический директор "канониров" Эду, который является соотечественником 25-летнего игрока сборной Бразилии.



В минувшем сезоне Жезус играл по всему фронту нападения, но редко — в качестве 9-го номера. При этом Габриэль забил восемь голов в 28 матчах Премьер-Лиги.



Жезусу предстоит стать уже четвертым новичком "Арсенала" этим летом после Мэтта Тернера, Фабиу Виейра и Маркиньоса.