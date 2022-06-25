"Штутгарт" готов продать Сосу в "Челси"

"Штутгарт" готов обсудить продажу своего вингбека Борны Сосы, в услугах которого заинтересован "Челси".

Несмотря на задержку, связанную со сменой владельца клуба и верхушки руководства, от "Челси" ожидают повышенной активности в это трансферное окно.



Одна из задач для "синих" на это лето — приглашение игрока на левый фланг, чтобы добавить конкуренции Бену Чилуэллу.



В качестве такого игрока "Челси" рассматривает Сосу, который выступает за "Штутгарт" после перехода из загребского "Динамо" в 2018 году, сыграв 30 матчей в минувшем сезоне.



Как сообщает немецкое издание Heidenheimer Zeitung, "Штутгарт" уже сообщил 24-летнему хорвату, что готов отпустить того за 21 миллион фунтов. Клубу Бундеслиги нужны деньги на свои приобретения.