"Штутгарт" готов продать Сосу в "Челси"
"Штутгарт" готов обсудить продажу своего вингбека Борны Сосы, в услугах которого заинтересован "Челси".
Несмотря на задержку, связанную со сменой владельца клуба и верхушки руководства, от "Челси" ожидают повышенной активности в это трансферное окно.
Одна из задач для "синих" на это лето — приглашение игрока на левый фланг, чтобы добавить конкуренции Бену Чилуэллу.
В качестве такого игрока "Челси" рассматривает Сосу, который выступает за "Штутгарт" после перехода из загребского "Динамо" в 2018 году, сыграв 30 матчей в минувшем сезоне.
Как сообщает немецкое издание Heidenheimer Zeitung, "Штутгарт" уже сообщил 24-летнему хорвату, что готов отпустить того за 21 миллион фунтов. Клубу Бундеслиги нужны деньги на свои приобретения.
25.06.2022 18:00
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Последние комментарии:
рожден стать легендой пенисов
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Баба на левом фланге не заиграла, поэтому Челси хотят Сосу.
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То Слонина, то Соса, то Неймар... что блять происходит?
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Бич, Сосу, Членоина - творцы абсолютного нового Прое6алси ))
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С таким игроком пенсы будут сосать весь сезон.
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Зачем пинсам соса, если они и так сосо.
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