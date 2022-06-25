"Штутгарт" готов продать Сосу в "Челси"

Борна Соса "Штутгарт" готов обсудить продажу своего вингбека Борны Сосы, в услугах которого заинтересован "Челси".

Несмотря на задержку, связанную со сменой владельца клуба и верхушки руководства, от "Челси" ожидают повышенной активности в это трансферное окно.

Одна из задач для "синих" на это лето — приглашение игрока на левый фланг, чтобы добавить конкуренции Бену Чилуэллу.

В качестве такого игрока "Челси" рассматривает Сосу, который выступает за "Штутгарт" после перехода из загребского "Динамо" в 2018 году, сыграв 30 матчей в минувшем сезоне.

Как сообщает немецкое издание Heidenheimer Zeitung, "Штутгарт" уже сообщил 24-летнему хорвату, что готов отпустить того за 21 миллион фунтов. Клубу Бундеслиги нужны деньги на свои приобретения.


Метки Соса, Челси, Штутгарт

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 25.06.2022 18:54 # true-manc
    рожден стать легендой пенисов

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  2. high-malvern 25.06.2022 18:31 # high-malvern
    Баба на левом фланге не заиграла, поэтому Челси хотят Сосу.

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  3. sexan 25.06.2022 18:27 # sexan
    То Слонина, то Соса, то Неймар... что блять происходит?

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  4. slash-lfc 25.06.2022 18:21 # slash-lfc
    Бич, Сосу, Членоина - творцы абсолютного нового Прое6алси ))

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  5. hunter022 25.06.2022 18:09 # hunter022
    С таким игроком пенсы будут сосать весь сезон.

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  6. dexter 25.06.2022 18:06 # dexter
    Зачем пинсам соса, если они и так сосо.

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