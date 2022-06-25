"Арсенал" улучшит предложение по Рафинье

Рафинья "Арсенал" готовит улучшенное предложение о покупке вингера "Лидса" Рафиньи.

В данный момент "Арсенал" находится на пороге приобретения нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса примерно за 45 миллионов фунтов.

Однако близость трансфера Жезуса не уменьшает желание "канониров" заполучить партнера Габриэля по сборной Бразилии в лице 25-летнего Рафиньи.

Как сообщает Sky Sports, вскоре "Арсенал" предпримет вторую попытку после того, как "Лидс" отклонил стартовое предложение "канониров" по своему лучшему бомбардиру в минувшем сезоне.

Правда, сами "белые" сейчас продают полузащитника Калвина Филлипса в "Сити" за те же 45 млн. фунтов, и потерять еще одного ключевого игрока для них было бы чересчур болезненно.


Метки Арсенал, Лидс, Рафинья

Автор mihajlo   

Дата 25.06.2022 10:00

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  1. gidro-met 25.06.2022 10:57 # gidro-met
    Рафа останется, Филипса Юнайтед заберет

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  2. jawen 25.06.2022 10:41 # jawen
    Рафинья - да, может стать волшебным игроком

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  3. redwhitegun 25.06.2022 10:38 # redwhitegun
    потерять еще одного ключевого игрока для них было бы чересчур болезненно.

    Источник: http://fapl.ru/posts/93969/

    Ну тык все равно же уйдет в это ТО, лучше продать побыстрее чтобы было время купить им замену.

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