"Арсенал" улучшит предложение по Рафинье

"Арсенал" готовит улучшенное предложение о покупке вингера "Лидса" Рафиньи.

В данный момент "Арсенал" находится на пороге приобретения нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса примерно за 45 миллионов фунтов.



Однако близость трансфера Жезуса не уменьшает желание "канониров" заполучить партнера Габриэля по сборной Бразилии в лице 25-летнего Рафиньи.



Как сообщает Sky Sports, вскоре "Арсенал" предпримет вторую попытку после того, как "Лидс" отклонил стартовое предложение "канониров" по своему лучшему бомбардиру в минувшем сезоне.



Правда, сами "белые" сейчас продают полузащитника Калвина Филлипса в "Сити" за те же 45 млн. фунтов, и потерять еще одного ключевого игрока для них было бы чересчур болезненно.