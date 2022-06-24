Светская хроника за пятницу
"Манчестер Сити" хочет купить Жоау Фелиша. "Челси" лидирует в борьбе за Неймара. Криштиану Роналду задумывается об уходе из "Манчестер Юнайтед". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
"Барселона", наконец, сделала предложение в 34 миллиона фунтов о покупке нападающего "Баварии" Роберта Левандовски. (The Telegraph)
"Манчестер Сити" хочет купить нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша. (Bruno Andrade)
Нападающий Криштиану Роналду обеспокоен пассивностью "Манчестер Юнайтед" на трансферном рынке и помышляет об уходе из клуба. (Record)
"Юнайтед" проигрывает борьбу "Лиону" за левого защитника "Фейеноорда" Тирелла Маласиа. (Metro)
"Аякс" требует 68 млн. фунтов от "Юнайтед" за бразильского вингера Антони. (Mike Verweij)
"Челси" составит конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за Антони. (Football365)
"Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэм" изучают возможность приобретения вингера "Атлетико" Янника Карраско. (AS)
"Челси" лидирует в борьбе за нападающего Неймара, который близок к уходу из ПСЖ. (The Sun)
"Арсенал" предложил нападающему "Сити" Габриэлю Жезусу контракт с зарплатой с 280,000 фунтов в неделю. Сейчас бразилец получает втрое меньше. (Daily Mirror)
"Тоттенхэм", "Челси" и "Вест Хэм" следят за вингером "Лидса" Рафиньей. (90min)
"Лестер" может купить полузащитника "Ренна" Бенжамена Бурижо за 8 млн. фунтов. (Jeunes Footeux)
"Милан" проявляет интерес к полузащитнику "Астон Виллы" Дугласу Луису. (TuttoMercatoWeb)
"Ньюкасл" готов выйти из борьбы за нападающего "Реймса" Уго Экитике. (90min)
Бывший нападающий "Ньюкасла" и "Ливерпуля" Энди Кэрролл близок к переходу в "Брюгге". (HLN)
Другое
Каждая сборная, участвующая на ЧМ-2022 в Катаре, сможет заявить 26 игроков вместо обычных 23. (BBC)
Ультрас "Интера" предупредили Ромелу Лукаку, что не забыли "предательство" бельгийского нападающего прошлым летом. (Daily Star)
Защитник Костас Цимикас шокировал фанатов "Ливерпуля" своей новой прической в инстаграме. (Liverpool Echo)
Бруну Фернандеш в шутку крикнул Фреду и Алексу Теллесу, чтобы те сняли на видео его половой орган, когда партнеры португальца по "Юнайтед" записывали ролик близ тренировочной базы. (Daily Star)
24.06.2022 06:00
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Хахаххахахахахахахахахахах бляяяяяяяяяяяяя. Ну почему хахлы такие нелепые уе6аны )))
(ответить)
Не понимаю зачем клуб интересуется такими игроками как Неймар, Антони, ведь есть же игроки на рынке которые сейчас доступны: Кулибали, Кунде тот же Лева...
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Бруну Фернандеш в шутку крикнул Фреду и Алексу Теллесу, чтобы те сняли на видео его половой орган, когда партнеры португальца по "Юнайтед" записывали ролик близ тренировочной базы. (Daily Star)
Источник: http://fapl.ru/posts/93946/#reply
Педики резвятся
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ОФИЦИАЛЬНО:
Фабиу Вийера завершил выступления в Лиге Чемпионов до июня 2027 года.
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Сижу в Херсоне , зашли наши, вешают русских солдат на площадях, те плачут и умоляют помиловать их, но наши воины говорят что «после Бучи в плен не берём»
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https://t.me/UkrainaOnlline/31540?single
Могут себе позволить.
(ответить)
Арсенал» намерен усилить атаку сразу двумя звёздными бразильцами
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Скупают все что движется, страшно на трансферный рынок выходить, когда там Арсенал.
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"Арсенал" предложил нападающему "Сити" Габриэлю Жезусу контракт с зарплатой с 280,000 фунтов в неделю. Сейчас бразилец получает втрое меньше. (Daily Mirror)
Конкурировать с мешком Арсеналом в финансовом плане не возможно. Жаль, что теряем хорошего игрока.
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Чем Челси объяснит свое трансферное затишье?
Уже июнь скоро закончится
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