Мане: "Не думал дважды над переходом в "Баварию"

Нападающий Садио Мане объяснил, почему выбрал именно "Баварию" для продолжения своей карьеры.

Накануне "Бавария" объявила о подписании трехлетнего контракта с Мане, который будет получать в Мюнхене около 250,000 в неделю.



И хотя дела Мане в "Ливерпуле" шли прекрасно, Садио чувствовал необходимость перемен, а проект "Баварии" оказался наиболее привлекателен.



"Я выбрал "Баварию", потому что они были очень заинтересованы во мне. Я поговорил со своим агентом, и этот проект оказался лучшим для меня, хотя у меня были и другие предложения. "Бавария" — правильный клуб, и это был правильный момент для того, чтобы сменить обстановку и отправиться сюда, где я буду стараться изо всех сил и помогать команде выигрывать трофеи".



"Я провел встречу с тренером, и это было очень важно, чтобы узнать их проект. Я был очарован, когда мы поговорили о команде, о стиле игры и тактике".



"Я сразу же смог представить себя в команде. Я не думал дважды. Это команда для меня. Я вижу себя в этой команде и думаю, что могу быть полезен ей", — цитирует Мане Daily Mail.