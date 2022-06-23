Мане: "Не думал дважды над переходом в "Баварию"

Садио Мане Нападающий Садио Мане объяснил, почему выбрал именно "Баварию" для продолжения своей карьеры.

Накануне "Бавария" объявила о подписании трехлетнего контракта с Мане, который будет получать в Мюнхене около 250,000 в неделю.

И хотя дела Мане в "Ливерпуле" шли прекрасно, Садио чувствовал необходимость перемен, а проект "Баварии" оказался наиболее привлекателен.

"Я выбрал "Баварию", потому что они были очень заинтересованы во мне. Я поговорил со своим агентом, и этот проект оказался лучшим для меня, хотя у меня были и другие предложения. "Бавария" — правильный клуб, и это был правильный момент для того, чтобы сменить обстановку и отправиться сюда, где я буду стараться изо всех сил и помогать команде выигрывать трофеи".

"Я провел встречу с тренером, и это было очень важно, чтобы узнать их проект. Я был очарован, когда мы поговорили о команде, о стиле игры и тактике".

"Я сразу же смог представить себя в команде. Я не думал дважды. Это команда для меня. Я вижу себя в этой команде и думаю, что могу быть полезен ей", — цитирует Мане Daily Mail.


Метки Бавария, Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 812

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  1. makeewadim 23.06.2022 13:57 # makeewadim
    иСПОЛНИЛ СВОЮ МЕЧТУ

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  2. narcot 23.06.2022 13:45 # narcot
    красиво ссыт на скузнявый трамплин

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  3. slavik92 23.06.2022 13:40 # slavik92
    И что ему ливер не смог 250к предложить? Походу конфликтовал с кем-то в клубе.

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  4. mancunia-planet 23.06.2022 13:27 # mancunia-planet
    Ну поняли ёпта хватит трындеть

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  5. electric 23.06.2022 13:16 # electric
    Не думал дважды над тем что михужло сосёт сосульки
    Ухихихихихи

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