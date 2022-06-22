Райт-Филлипс ожидает, что Холанд забьет больше Нуньеса

Экс-вингер сборной Англии Шон Райт-Филлипс вынес свой вердикт насчет того, кто забьет больше голов в следующем сезоне Премьер-Лиги: Дарвин Нуньес или Эрлинг Холанд.

Этим летом "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", два гегемона английского футбола последних лет, совершили по мощному приобретению в линию нападения.



Вместе с тем Райт-Филлипс, воспитанник "Сити", думает, что у Холанда лучше подносчики снарядов. Поэтому Шон убежден, что норвежец перестреляет уругвайца в сезоне 2022/23.



"Если сравнивать Дарвина Нуньеса и Холанда... Думаю, Холанд уже потирает руки в предвкушении, потому что "Манчестер Сити" создает по 10 или более моментов за матч, даже в свой плохой день".



"Нуньес действительно хорошо подходит для стиля игры "Ливерпуля". Оба игрока выглядят идеальными для своих команд, которые очень успешны в вопросах комплектации состава".



"Но я думаю, "Золотую бутсу" получит Холанд. Вопрос лишь в том, сколько голов он забьет. Созидательные игроки "Сити" отдают двузначное количество результативных передач на регулярной основе — и это без игрока вроде Холанда в составе".



"Холанд является недостающим элементом в пазле "Манчестер Сити". Это приобретение, которое может им обеспечить победу в Лиге Чемпионов в следующем сезоне", — цитирует Райт-Филлипса Goal.