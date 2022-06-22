Райт-Филлипс ожидает, что Холанд забьет больше Нуньеса

Эрлинг Холанд и Дарвин Нуньес Экс-вингер сборной Англии Шон Райт-Филлипс вынес свой вердикт насчет того, кто забьет больше голов в следующем сезоне Премьер-Лиги: Дарвин Нуньес или Эрлинг Холанд.

Этим летом "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", два гегемона английского футбола последних лет, совершили по мощному приобретению в линию нападения.

Вместе с тем Райт-Филлипс, воспитанник "Сити", думает, что у Холанда лучше подносчики снарядов. Поэтому Шон убежден, что норвежец перестреляет уругвайца в сезоне 2022/23.

"Если сравнивать Дарвина Нуньеса и Холанда... Думаю, Холанд уже потирает руки в предвкушении, потому что "Манчестер Сити" создает по 10 или более моментов за матч, даже в свой плохой день".

"Нуньес действительно хорошо подходит для стиля игры "Ливерпуля". Оба игрока выглядят идеальными для своих команд, которые очень успешны в вопросах комплектации состава".

"Но я думаю, "Золотую бутсу" получит Холанд. Вопрос лишь в том, сколько голов он забьет. Созидательные игроки "Сити" отдают двузначное количество результативных передач на регулярной основе — и это без игрока вроде Холанда в составе".

"Холанд является недостающим элементом в пазле "Манчестер Сити". Это приобретение, которое может им обеспечить победу в Лиге Чемпионов в следующем сезоне", — цитирует Райт-Филлипса Goal.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Нуньес, Премьер-Лига, Райт-Филлипс, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 502

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  1. b84 22.06.2022 20:44 # b84
    О
    ФИНАЛОВ
    О

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  2. high-malvern 22.06.2022 20:39 # high-malvern
    По-моему тут все очевидно

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  3. nefanat10 22.06.2022 20:39 # nefanat10
    Сломают Эрлинга в начале сезона и пробудит в лазарете пол года

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  4. largo-winch 22.06.2022 20:37 # largo-winch
    Это приобретение, которое может им обеспечить победу в Лиге Чемпионов в следующем сезоне

    Источник: http://fapl.ru/posts/93922/#reply

    Итак после каждого трансфера,уаххаа

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  5. apl-nash 22.06.2022 20:35 # apl-nash
    Ох уж эти влажные голубые мечты о ЛЧ!

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  6. shakur 22.06.2022 20:33 # shakur
    Нуньес не будет даже лучшим бомбардиром Ливерпуля

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  7. isidro 22.06.2022 20:07 # isidro
    Не, ну с лч он загнул, конечно, хехехе

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  8. slash-lfc 22.06.2022 20:00 # slash-lfc
    Естественно КОРОЛЬ Эрлинг забьет больше односезонки Хуйнеза

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