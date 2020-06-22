Мане сменил "Ливерпуль" на "Баварию"

"Бавария" завершила приобретение нападающего Садио Мане у "Ливерпуля" стоимостью 35 миллионов фунтов.

30-летний Мане, у которого в "Ливерпуле" оставалось 12 месяцев по контракту, заключил с чемпионами Бундеслиги соглашение до 2025 года.



"Красные" гарантированно получат за Садио 27.5 млн. фунтов. Бонусы на сумму в 5 млн. фунтов зависят от количество сыгранных сенегальцем матчей, бонусы на 2.5 млн. фунтов — от индивидуальных и командных достижений.



Мане выступал за "Ливерпуль" после своего перехода из "Саутгемптона" летом 2016. За эти шесть сезонов Садио забил 120 голов в 269 матчах, выиграв Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Кубок Англии, Кубок Лиги, клубный Чемпионат Мира, Суперкубок Европы.



"Я очень рад, наконец, оказаться в Мюнхене с помощью "Баварии". Мы много разговаривали, и я сразу же почувствовал, насколько огромен интерес этого большого клуба".



"Поэтому у меня в голове не было сомнений с самого начала — это правильное время для данного испытания. Я хочу многого достичь с этим клубом, а также на международной арене".



"В период своих выступлений в Зальцбурге я посмотрел много матчей "Баварии" — мне очень нравится этот клуб!" — сообщил Мане.