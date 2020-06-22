Мане сменил "Ливерпуль" на "Баварию"

Садио Мане "Бавария" завершила приобретение нападающего Садио Мане у "Ливерпуля" стоимостью 35 миллионов фунтов.

30-летний Мане, у которого в "Ливерпуле" оставалось 12 месяцев по контракту, заключил с чемпионами Бундеслиги соглашение до 2025 года.

"Красные" гарантированно получат за Садио 27.5 млн. фунтов. Бонусы на сумму в 5 млн. фунтов зависят от количество сыгранных сенегальцем матчей, бонусы на 2.5 млн. фунтов — от индивидуальных и командных достижений.

Мане выступал за "Ливерпуль" после своего перехода из "Саутгемптона" летом 2016. За эти шесть сезонов Садио забил 120 голов в 269 матчах, выиграв Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Кубок Англии, Кубок Лиги, клубный Чемпионат Мира, Суперкубок Европы.

"Я очень рад, наконец, оказаться в Мюнхене с помощью "Баварии". Мы много разговаривали, и я сразу же почувствовал, насколько огромен интерес этого большого клуба".

"Поэтому у меня в голове не было сомнений с самого начала — это правильное время для данного испытания. Я хочу многого достичь с этим клубом, а также на международной арене".

"В период своих выступлений в Зальцбурге я посмотрел много матчей "Баварии" — мне очень нравится этот клуб!" — сообщил Мане.


Метки Бавария, Ливерпуль, Мане, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1740

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 22.06.2022 17:28 # gerrard08
    Тип был норм, спасибо за все старания, все дела, но чот не могу и близко сказать, что он был в топе моих любимых игроков эпохи Клоппа

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  2. hunter022 22.06.2022 17:21 # hunter022
    "Новая Псаки" уже отличилась оговоркой, заявив "Очевидно, что президент предпринимает абсолютно все шаги, которые в его силах, чтобы усилить… то есть ослабить страдания американских семей в связи с высокими ценами на топливо"
    Рыба тухнет с головы.

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  3. shakur 22.06.2022 17:19 # shakur
    Прощай, кузен!

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  4. alexomck 22.06.2022 17:16 # alexomck
    Жаль, что Абрам ушёл и не купил его в Челси

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  5. jirrort 22.06.2022 17:14 # jirrort
    "Челси" официально объявил о подписании в академию 18-летнего голкипера Эдди Бича.


    Понеслась!!!

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  6. liverpool888 22.06.2022 16:57 # liverpool888
    Спасибо за всё!
    Поздравляю Баварию с очень крутым трансфером.
    Настоящий африканский вождь, который был одним из лидеров клуба и бойцом до мозга костей.
    Сожалеть не о чем, Садио выиграл с Ливерпулем полный комплект наград. Удачи, Садио!

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  7. takernotagiver 22.06.2022 16:53 # takernotagiver
    А что кстати Сане говорил, когда из Шити уходил?

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  8. takernotagiver 22.06.2022 16:52 # takernotagiver
    Ну в Ливерпуле скучно видно было жить. В Мюнхене повеселее. Ну зря он так говорит, как будто Ливерпуль не топ-клуб. Ту же Баварию Ливер уничтожал в Суперкубке.

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  9. bmw-e34 22.06.2022 16:47 # bmw-e34
    С рояли мудозвоны орут, если колбасников всё устраивает??
    Уверен, каждый колбасник пожелал всего хорошего Мане, тоже самое будет и с Салахом. Спасибо им за проведенные годы в клубе. Они наелись. Пора омолаживать кровь.

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  10. mufc1994 22.06.2022 16:42 # mufc1994
    История повторяется: во время второй мировой войны СССР взяла в плен солдат, которые родом почти из каждой страны Европы. Сейчас происходит тоже самое. Но ещё вместе с пленными американцами

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  11. bangladesh 22.06.2022 16:33 # bangladesh
    Удачки легенда отец. выиграл все, что можно на клубном уровне.

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  12. true-manc 22.06.2022 16:29 # true-manc
    27,5 млн за второго игрока команды - так унижаться могут только лузерпуки

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  13. thegodfather 22.06.2022 16:26 # thegodfather
    какая же пи3да лузерке))))))))))))))))))))))))))

    хотя ладно, они из нее и не вылезали)

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  14. iskander8sg 22.06.2022 16:25 # iskander8sg
    22.06.2022 12:21 #
    redman31

    У Ситилинка цены ещё с марта перестали корректироваться и цены уточнять надо. В ДНС тот же ноутбук 89 тысяч стоит. Компьютерная техника подорожала, бытовая - подешевела
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    Источник: http://fapl.ru/posts/93909/?c=1

    Дай ссылку, если не трудно.

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  15. thegodfather 22.06.2022 16:23 # thegodfather
    гыыыыыыыыыыыыыыыыы

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  16. felix-the-cat 22.06.2022 16:17 # felix-the-cat
    членсы петухи вечные жопонюхи королей и князей больше всего пиздят ухехехе ору

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  17. great-alexander 22.06.2022 16:16 # great-alexander
    Лисичанск окружен, бандеровцы в панике

    Ура, игорек махан скорее возвращайся домой)))
    Мы тебя с твоей бабушкой ждём

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  18. isidro 22.06.2022 16:15 # isidro
    Всё -таки сбежал, можно поздравить

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  19. mancityman 22.06.2022 16:10 # mancityman
    Еще при этом обоссал портовую помойку, типичная легенда xyeсосов.

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  20. meshuggah 22.06.2022 16:10 # meshuggah
    У сосолаха пздц ебало грустное))))<3

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