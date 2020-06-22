Мане сменил "Ливерпуль" на "Баварию"
"Бавария" завершила приобретение нападающего Садио Мане у "Ливерпуля" стоимостью 35 миллионов фунтов.
30-летний Мане, у которого в "Ливерпуле" оставалось 12 месяцев по контракту, заключил с чемпионами Бундеслиги соглашение до 2025 года.
"Красные" гарантированно получат за Садио 27.5 млн. фунтов. Бонусы на сумму в 5 млн. фунтов зависят от количество сыгранных сенегальцем матчей, бонусы на 2.5 млн. фунтов — от индивидуальных и командных достижений.
Мане выступал за "Ливерпуль" после своего перехода из "Саутгемптона" летом 2016. За эти шесть сезонов Садио забил 120 голов в 269 матчах, выиграв Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Кубок Англии, Кубок Лиги, клубный Чемпионат Мира, Суперкубок Европы.
"Я очень рад, наконец, оказаться в Мюнхене с помощью "Баварии". Мы много разговаривали, и я сразу же почувствовал, насколько огромен интерес этого большого клуба".
"Поэтому у меня в голове не было сомнений с самого начала — это правильное время для данного испытания. Я хочу многого достичь с этим клубом, а также на международной арене".
"В период своих выступлений в Зальцбурге я посмотрел много матчей "Баварии" — мне очень нравится этот клуб!" — сообщил Мане.
22.06.2022 16:00
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Последние комментарии:
Тип был норм, спасибо за все старания, все дела, но чот не могу и близко сказать, что он был в топе моих любимых игроков эпохи Клоппа
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"Новая Псаки" уже отличилась оговоркой, заявив "Очевидно, что президент предпринимает абсолютно все шаги, которые в его силах, чтобы усилить… то есть ослабить страдания американских семей в связи с высокими ценами на топливо"
Рыба тухнет с головы.
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Прощай, кузен!
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Жаль, что Абрам ушёл и не купил его в Челси
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"Челси" официально объявил о подписании в академию 18-летнего голкипера Эдди Бича.
Понеслась!!!
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Спасибо за всё!
Поздравляю Баварию с очень крутым трансфером.
Настоящий африканский вождь, который был одним из лидеров клуба и бойцом до мозга костей.
Сожалеть не о чем, Садио выиграл с Ливерпулем полный комплект наград. Удачи, Садио!
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А что кстати Сане говорил, когда из Шити уходил?
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Ну в Ливерпуле скучно видно было жить. В Мюнхене повеселее. Ну зря он так говорит, как будто Ливерпуль не топ-клуб. Ту же Баварию Ливер уничтожал в Суперкубке.
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С рояли мудозвоны орут, если колбасников всё устраивает??
Уверен, каждый колбасник пожелал всего хорошего Мане, тоже самое будет и с Салахом. Спасибо им за проведенные годы в клубе. Они наелись. Пора омолаживать кровь.
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История повторяется: во время второй мировой войны СССР взяла в плен солдат, которые родом почти из каждой страны Европы. Сейчас происходит тоже самое. Но ещё вместе с пленными американцами
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Удачки легенда отец. выиграл все, что можно на клубном уровне.
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27,5 млн за второго игрока команды - так унижаться могут только лузерпуки
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какая же пи3да лузерке))))))))))))))))))))))))))
хотя ладно, они из нее и не вылезали)
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22.06.2022 12:21 #
redman31
У Ситилинка цены ещё с марта перестали корректироваться и цены уточнять надо. В ДНС тот же ноутбук 89 тысяч стоит. Компьютерная техника подорожала, бытовая - подешевела
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Источник: http://fapl.ru/posts/93909/?c=1
Дай ссылку, если не трудно.
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гыыыыыыыыыыыыыыыыы
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членсы петухи вечные жопонюхи королей и князей больше всего пиздят ухехехе ору
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Лисичанск окружен, бандеровцы в панике
Ура, игорек махан скорее возвращайся домой)))
Мы тебя с твоей бабушкой ждём
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Всё -таки сбежал, можно поздравить
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Еще при этом обоссал портовую помойку, типичная легенда xyeсосов.
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У сосолаха пздц ебало грустное))))<3
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