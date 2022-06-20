Бак покидает должность президента "Челси"

Брюс Бак "Челси" объявил об уходе своего президента Брюса Бака, который занимал эту должность последние 19 лет.

Бак был президентом "Челси" с 2003 года, когда владельцем клуба со "Стэмфорд Бридж" стал Роман Абрамович.

Ранее в июне Абрамович вынужденно продал "Челси" Тодду Бели, и Бак решил, что с американским хозяином работать не будет.

76-летний Бак покидает свой пост 30 июня, но отношения с "синими" насовсем не разрывает — Брюс станет старшим советником клуба.

"Сейчас правильное время, чтобы отойти в сторону и позволить новым владельцем кое-что построить на том крепком фундаменте, который у нас есть", — сообщил Бак.


Метки Бак, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. selta 20.06.2022 12:49 # selta
    у него пенсионный бак вместо сердца

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  2. liverpyl 20.06.2022 12:22 # liverpyl
    Собак покидает должность президента "Челси"

    Источник: http://fapl.ru/posts/93876/

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