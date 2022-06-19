"Челси" готов купить Стерлинга после ухода Лукаку

"Челси" собирается сделать предложение о покупке вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга после возвращения Ромелу Лукаку в "Интер".

На протяжении этой недели "Челси" вел интенсивные переговоры с "Интером" насчет возвращения Лукаку после всего одного разочаровывающего сезона на "Стэмфорд Бридж".



Предполагается, что главный тренер "синих" Томас Тухель и новый владелец клуба Тодд Бели уже дали добро на отъезд Ромелу назад в Италию. Сторонам лишь остается согласовать условия сделки.



Несмотря на свою невыразительную игру во второй половине минувшего сезона, Лукаку стал лучшим бомбардиром "Челси", отличившись 15 раз, и восполнить эти голы "синие" собираются с помощью приглашения Стерлинга, сообщает Daily Mirror.



У Рахима остается всего 12 месяцев по контракту, и ожидается, что "Сити" предпочтет продать 27-летнего англичанина, пускай даже конкуренту, нежели лишиться его через год безо всякой компенсации.



Стерлинг с детских лет жил в Лондоне и выступал здесь за КПР, поэтому возможность вернуться в столицу, наверняка, покажется ему привлекательной.