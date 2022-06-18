Салах сыграл в финале Лиги Чемпионов с травмой
Доктор сборной Египта Мохамед Абу Эль Эла рассказал, что нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сыграл против "Реала" в финале Лиги Чемпионов с травмой.
Эту травму Салах получил в финале Кубка Англии против "Челси" в мае. В результате Мохамед пропустил следующий матч "красных" в Премьер-Лиге и сыграл только полчаса в заключительном туре против "Вулверхэмптона".
30-летний египтянин целиком провел финал Лиги Чемпионов против "Реала" в Париже, а затем отправился выступать за свою сборную в отборе Кубка Африки, но далось это ему с большим трудом.
"Салах получил травму приводящих мышц во время финала Кубка Англии. Затем он сыграл против "Вулверхэмптона" и в финале Лии Чемпионов, и все это — в течение 14 дней".
"Мы видели статистику, что он второй игрок по наибольшему количеству сыгранных минут в этом сезоне".
"Мы принимаем и отпускаем игроков вместе с медицинскими отчетами, и "Ливерпуль" сказал нам, что он испытывает боль и нуждается в рентгене. Не бывает на 100 процентов здорового игрока, и в его случае вопрос был в том, сможем ли мы заставить его сыграть, чтобы не было риска", — цитирует Эль Элу Daily Mail.
18.06.2022 19:00
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и купил Вернера
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Как же хорошо,что ЧЕЛСИ слил этого бесхребетного лоха.
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