Салах сыграл в финале Лиги Чемпионов с травмой

Доктор сборной Египта Мохамед Абу Эль Эла рассказал, что нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сыграл против "Реала" в финале Лиги Чемпионов с травмой.

Эту травму Салах получил в финале Кубка Англии против "Челси" в мае. В результате Мохамед пропустил следующий матч "красных" в Премьер-Лиге и сыграл только полчаса в заключительном туре против "Вулверхэмптона".



30-летний египтянин целиком провел финал Лиги Чемпионов против "Реала" в Париже, а затем отправился выступать за свою сборную в отборе Кубка Африки, но далось это ему с большим трудом.



"Салах получил травму приводящих мышц во время финала Кубка Англии. Затем он сыграл против "Вулверхэмптона" и в финале Лии Чемпионов, и все это — в течение 14 дней".



"Мы видели статистику, что он второй игрок по наибольшему количеству сыгранных минут в этом сезоне".



"Мы принимаем и отпускаем игроков вместе с медицинскими отчетами, и "Ливерпуль" сказал нам, что он испытывает боль и нуждается в рентгене. Не бывает на 100 процентов здорового игрока, и в его случае вопрос был в том, сможем ли мы заставить его сыграть, чтобы не было риска", — цитирует Эль Элу Daily Mail.