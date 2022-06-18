"Челси" может обменять Лукаку на Шкриниара

"Челси" изучает возможность обмена своего нападающего Ромелу Лукаку на защитника "Интера" Милана Шкриниара.

Последние дни "Челси" и "Интер" ведут переговоры насчет возвращения Лукаку в итальянский клуб на правах аренды.



Как утверждает Daily Mail, в ходе этих переговоров "синие" сделали запрос насчет Шкриниара, предложение о покупке которого в 43 миллиона фунтов от ПСЖ едва отклонил "Интер".



К укрепления центра обороны главного тренера "Челси" Томаса Тухеля подталкивает расставание с Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенстеном, и козырь в лице Лукаку, который отчаянно рвется назад в Милан, может помочь "синим" заполучить Шкриниара.



"Интер" оценивает 27-летнего словака, сыгравшего 48 матчей в минувшем сезоне, в 70 млн. фунтов, что сопоставимо со стоимостью Ромелу.