"Челси" может обменять Лукаку на Шкриниара

Милан Шкриниар и Ромелу Лукаку "Челси" изучает возможность обмена своего нападающего Ромелу Лукаку на защитника "Интера" Милана Шкриниара.

Последние дни "Челси" и "Интер" ведут переговоры насчет возвращения Лукаку в итальянский клуб на правах аренды.

Как утверждает Daily Mail, в ходе этих переговоров "синие" сделали запрос насчет Шкриниара, предложение о покупке которого в 43 миллиона фунтов от ПСЖ едва отклонил "Интер".

К укрепления центра обороны главного тренера "Челси" Томаса Тухеля подталкивает расставание с Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенстеном, и козырь в лице Лукаку, который отчаянно рвется назад в Милан, может помочь "синим" заполучить Шкриниара.

"Интер" оценивает 27-летнего словака, сыгравшего 48 матчей в минувшем сезоне, в 70 млн. фунтов, что сопоставимо со стоимостью Ромелу.


Метки Интер, Лукаку, Челси, Шкриниар

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2022 09:00

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  1. yamateh 18.06.2022 10:27 # yamateh
    "Интер" оценивает 27-летнего словака, сыгравшего 48 матчей в минувшем сезоне, в 70 млн. фунтов, что сопоставимо со стоимостью Ромелу.

    Источник: http://fapl.ru/posts/93835/

    Лол, что курят они там у себя в Милане? В академии полно таких шкриньяров. Недавное Сборная Казахстана отшкринили Словаков со Шкринияром. Блеа идите на охоту

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  2. gary47 18.06.2022 09:53 # gary47
    А чего они Шкриниара оценивают не в 90? Совсем кукухой поехали...

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