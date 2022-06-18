"Челси" может обменять Лукаку на Шкриниара
"Челси" изучает возможность обмена своего нападающего Ромелу Лукаку на защитника "Интера" Милана Шкриниара.
Последние дни "Челси" и "Интер" ведут переговоры насчет возвращения Лукаку в итальянский клуб на правах аренды.
Как утверждает Daily Mail, в ходе этих переговоров "синие" сделали запрос насчет Шкриниара, предложение о покупке которого в 43 миллиона фунтов от ПСЖ едва отклонил "Интер".
К укрепления центра обороны главного тренера "Челси" Томаса Тухеля подталкивает расставание с Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенстеном, и козырь в лице Лукаку, который отчаянно рвется назад в Милан, может помочь "синим" заполучить Шкриниара.
"Интер" оценивает 27-летнего словака, сыгравшего 48 матчей в минувшем сезоне, в 70 млн. фунтов, что сопоставимо со стоимостью Ромелу.
18.06.2022 09:00
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"Интер" оценивает 27-летнего словака, сыгравшего 48 матчей в минувшем сезоне, в 70 млн. фунтов, что сопоставимо со стоимостью Ромелу.
Источник: http://fapl.ru/posts/93835/
Лол, что курят они там у себя в Милане? В академии полно таких шкриньяров. Недавное Сборная Казахстана отшкринили Словаков со Шкринияром. Блеа идите на охоту
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А чего они Шкриниара оценивают не в 90? Совсем кукухой поехали...
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