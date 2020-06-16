Погба был возмущен, что МЮ слишком поздно предложил ему новый контракт

Полузащитник Поль Погба обиделся на "Манчестер Юнайтед" за то, что клуб запоздал с предложением о новом контракте.

Напомним, в собственном документальном фильме "Pogmentary" Погба назвал "ничем" поступившее ему год назад предложение от "Юнайтед" о новом контракте с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю.



В этом же фильме Поль делает еще одно признание. Игрока сборной Франции глубоко возмутило, что "красные дьяволы" предложили ему продлить свое пребывание в клубе, только когда от его действующего контракта оставался один год.



"Я хочу показать "Манчестеру", что они совершили ошибку, заставив меня ждать контракта. А также показать другим клубам, что "Манчестер" совершил ошибку. Таков ход моих мыслей", — говорит Погба в концовке фильма.