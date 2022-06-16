"Интер" и "Челси" в 4.3 млн. фунтов от сделки по Лукаку
"Интер" и "Челси" расходятся всего на 5 миллионов евро (4.3 млн. фунтов) в оценке стоимости аренды нападающего Ромелу Лукаку.
Всего лишь прошлым летом прибыв в "Челси" из "Интера" за 97.5 млн. фунтов и завершив сезон 2021/22 лучшим бомбардиром "синих" с 15 голами, сейчас Лукаку настроен вернуться на "Сан-Сиро".
Sky Sports подтверждает появившуюся в прессе информацию о том, что "Интер" уверен в согласовании аренды Ромелу, хотя компромисс пока не достигнут.
Вопреки слухам в прессе, "Челси" хочет за сезон аренды Лукаку вовсе не 20 млн. фунтов, а лишь 10 млн. евро (8.6 млн. фунтов), тогда как "Интер" предлагает 5 млн. евро (4.3 млн. фунтов).
Как видно, разногласия двух клубов выглядят вполне преодолимыми. Договориться с самим Лукаку для "Интера" проблемой не будет — 29-летний бельгиец даже согласен на понижение зарплаты.
16.06.2022 07:00
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Последние комментарии:
Самое смешное в этой истории, что отдают своего лучшего напа.
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Астеройда и тут обосрали ухахахаахаххахаха 30 млн евро за аренду ухаххахахаха даун блять))
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афера века
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Братики, привет!
Поясните, плес, местным довенам значения слов «продажа» и «аренда»
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Юве с Погба доет МЮ, а Интер с Лукаку доет Челси ))))
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Грановская гуру трансферов, лукакер вернер топ переходы
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Челси как были никчемными лошарами в приобретении нападающих после Дрогба и Косты, так ими и остались.
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купили за 97, вернули за 5. бизнес кар
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