"Интер" и "Челси" в 4.3 млн. фунтов от сделки по Лукаку

Ромелу Лукаку "Интер" и "Челси" расходятся всего на 5 миллионов евро (4.3 млн. фунтов) в оценке стоимости аренды нападающего Ромелу Лукаку.

Всего лишь прошлым летом прибыв в "Челси" из "Интера" за 97.5 млн. фунтов и завершив сезон 2021/22 лучшим бомбардиром "синих" с 15 голами, сейчас Лукаку настроен вернуться на "Сан-Сиро".

Sky Sports подтверждает появившуюся в прессе информацию о том, что "Интер" уверен в согласовании аренды Ромелу, хотя компромисс пока не достигнут.

Вопреки слухам в прессе, "Челси" хочет за сезон аренды Лукаку вовсе не 20 млн. фунтов, а лишь 10 млн. евро (8.6 млн. фунтов), тогда как "Интер" предлагает 5 млн. евро (4.3 млн. фунтов).

Как видно, разногласия двух клубов выглядят вполне преодолимыми. Договориться с самим Лукаку для "Интера" проблемой не будет — 29-летний бельгиец даже согласен на понижение зарплаты.


Метки Интер, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2022 07:00

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Последние комментарии:




  1. lfc-krr 16.06.2022 08:50 # lfc-krr
    Самое смешное в этой истории, что отдают своего лучшего напа.

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  2. felix-the-cat 16.06.2022 08:19 # felix-the-cat
    Астеройда и тут обосрали ухахахаахаххахаха 30 млн евро за аренду ухаххахахаха даун блять))

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  3. blueswin 16.06.2022 07:46 # blueswin
    афера века

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  4. sellman 16.06.2022 07:37 # sellman
    Братики, привет!

    Поясните, плес, местным довенам значения слов «продажа» и «аренда»

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  5. xaram-ykt 16.06.2022 07:29 # xaram-ykt
    Юве с Погба доет МЮ, а Интер с Лукаку доет Челси ))))

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  6. raka-eve 16.06.2022 07:17 # raka-eve
    Грановская гуру трансферов, лукакер вернер топ переходы

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  7. dentinho 16.06.2022 07:12 # dentinho
    Челси как были никчемными лошарами в приобретении нападающих после Дрогба и Косты, так ими и остались.

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  8. tursa 16.06.2022 07:08 # tursa
    купили за 97, вернули за 5. бизнес кар

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