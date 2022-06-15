Нуньес: "Хочу выиграть много трофеев с "Ливерпулем"

Дарвин Нуньес Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес заявил, что перешел в мерсисайдский клуб ради трофеев.

Накануне "Ливерпуль" завершил приобретение Нуньеса у "Бенфики" стоимостью 85 миллионов фунтов, включая бонусы.

Посетив тренировочную базу "Ливерпуля" в Керби, Дарвин смог ознакомиться и с недавними успехами подопечных Юргена Клоппа, и с достижениями их предшественников. Теперь Дарвин жаждет оставить свой след.

"Когда я прибыл на тренировочную базу, то был по-настоящему удивлен тем, как здесь все устроено, и всеми этими трофеями здесь. После этого ты можешь мысленно представить, что выигрываешь еще больше трофеев".

"А когда позже ты вернешься сюда и увидишь выставленные здесь трофеи, то сможешь сказать: "Смотрите, я был частью этого, я был здесь в то время и выигрывал трофеи".

"Это одна из причин, почему я перешел в "Ливерпуль": выигрывать трофеи и титулы. Я хочу выиграть много трофеев с "Ливерпулем", — сообщил Нуньес официальному веб-сайту "красных".


Метки Ливерпуль, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 15.06.2022 12:39 # true-manc
    выиграет много трофеев в лузерпуле: золотой страпон, lgbt-awards и прочие лгбтпульские награды

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  2. largo-winch 15.06.2022 12:25 # largo-winch
    молодец, правильную команду выбрал

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  3. electric 15.06.2022 12:20 # electric
    Значит по адресу прибыл. Но нужно работать ради этого.

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  4. slash-lfc 15.06.2022 12:05 # slash-lfc
    не ту команду для етого выбрал чунгачкук хахаха

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