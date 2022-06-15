Нуньес: "Хочу выиграть много трофеев с "Ливерпулем"

Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес заявил, что перешел в мерсисайдский клуб ради трофеев.

Накануне "Ливерпуль" завершил приобретение Нуньеса у "Бенфики" стоимостью 85 миллионов фунтов, включая бонусы.



Посетив тренировочную базу "Ливерпуля" в Керби, Дарвин смог ознакомиться и с недавними успехами подопечных Юргена Клоппа, и с достижениями их предшественников. Теперь Дарвин жаждет оставить свой след.



"Когда я прибыл на тренировочную базу, то был по-настоящему удивлен тем, как здесь все устроено, и всеми этими трофеями здесь. После этого ты можешь мысленно представить, что выигрываешь еще больше трофеев".



"А когда позже ты вернешься сюда и увидишь выставленные здесь трофеи, то сможешь сказать: "Смотрите, я был частью этого, я был здесь в то время и выигрывал трофеи".



"Это одна из причин, почему я перешел в "Ливерпуль": выигрывать трофеи и титулы. Я хочу выиграть много трофеев с "Ливерпулем", — сообщил Нуньес официальному веб-сайту "красных".