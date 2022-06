Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Маттейсу Де Лигту. "Манчестер Сити" может продать игроков на 200 с лишним миллионов фунтов. Аднан Янузай стал целью для "Вест Хэма". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Предложение контракта для Кристиана Эриксена не влияет на желание "Манчестер Юнайтед" приобрести полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга. (Daily Mail)



Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба на пороге перехода в "Ювентус" свободным агентом. (Fabrizio Romano)



"Юнайтед" возобновил интерес к защитнику "Ювентуса" Маттейсу Де Лигту. (Corriere dello Sport)



"Юнайтед" готов выкупить полузащитника "Порту" Витинью за 35 миллионов фунтов. (Record)



После продаже Френки Де Йонга в "Юнайтед" "Барселона" постарается купить полузащитников "Манчестер Сити" Бернарду Силву и Илкая Гюндогана. (Cadena SER)



"Сити" может выручить более 200 млн. фунтов с продаж ненужных игроков этим летом. (The Telegraph)



"Интер" продолжает работать над возвращением нападающего "Челси" Ромелу Лукаку, который в свою очередь согласен на понижение зарплаты. (Fabrizio Romano)



"Челси готов пригласить голкипера "Лацио" Томаша Стракошу в случае расставания с Кепой Аррисабалагой. (Fabrizio Romano)



Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен, которого связывают с переходом в "Арсенал", примет решение насчет своего будущего позже этим летом. (Evening Standard)



Полузащитник Лукас Торрейра возвращается в "Арсенал" после сезона аренды в "Фиорентине", которая решила его не выкупать. (Evening Standard)



Нападающий "Сити" Габриэль Жезус хочет перейти в "Арсенал". (Kevin Campbell)



"Лидс" достиг устной договоренности насчет перехода полузащитника "Баварии" Марка Роки за 10.4 млн. фунтов плюс бонусы. (Fabrizio Romano)



Вингер "Реал Сосьедад" Аднан Янузай вызывает интерес со стороны "Вест Хэма". (Daily Mirror)



На текущей неделе защитник "Ренна" Найеф Агерд пройдет медобследование в "Вест Хэме", после чего присоединится к лондонскому клубу по сделке стоимостью 25 млн. фунтов. (Daily Mail)



Другое



Капитализация "Юнайтед" на фондовой бирже Нью-Йорка достигла рекордно низкой отметки — 1.3 млрд. фунтов. (The Sun)



Эрик Тен Хаг дебютирует на "Олд Траффорд" в товарищеском матче против "Райо Вальекано" 31 июля. (Manchester Evening News)



Нападающий Дарвин Нуньес будет получать в "Ливерпуле" около 140,000 фунтов в неделю. (The Guardian)