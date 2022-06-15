Светская хроника за среду
"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Маттейсу Де Лигту. "Манчестер Сити" может продать игроков на 200 с лишним миллионов фунтов. Аднан Янузай стал целью для "Вест Хэма". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
Предложение контракта для Кристиана Эриксена не влияет на желание "Манчестер Юнайтед" приобрести полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга. (Daily Mail)
Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба на пороге перехода в "Ювентус" свободным агентом. (Fabrizio Romano)
"Юнайтед" возобновил интерес к защитнику "Ювентуса" Маттейсу Де Лигту. (Corriere dello Sport)
"Юнайтед" готов выкупить полузащитника "Порту" Витинью за 35 миллионов фунтов. (Record)
После продаже Френки Де Йонга в "Юнайтед" "Барселона" постарается купить полузащитников "Манчестер Сити" Бернарду Силву и Илкая Гюндогана. (Cadena SER)
"Сити" может выручить более 200 млн. фунтов с продаж ненужных игроков этим летом. (The Telegraph)
"Интер" продолжает работать над возвращением нападающего "Челси" Ромелу Лукаку, который в свою очередь согласен на понижение зарплаты. (Fabrizio Romano)
"Челси готов пригласить голкипера "Лацио" Томаша Стракошу в случае расставания с Кепой Аррисабалагой. (Fabrizio Romano)
Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен, которого связывают с переходом в "Арсенал", примет решение насчет своего будущего позже этим летом. (Evening Standard)
Полузащитник Лукас Торрейра возвращается в "Арсенал" после сезона аренды в "Фиорентине", которая решила его не выкупать. (Evening Standard)
Нападающий "Сити" Габриэль Жезус хочет перейти в "Арсенал". (Kevin Campbell)
"Лидс" достиг устной договоренности насчет перехода полузащитника "Баварии" Марка Роки за 10.4 млн. фунтов плюс бонусы. (Fabrizio Romano)
Вингер "Реал Сосьедад" Аднан Янузай вызывает интерес со стороны "Вест Хэма". (Daily Mirror)
На текущей неделе защитник "Ренна" Найеф Агерд пройдет медобследование в "Вест Хэме", после чего присоединится к лондонскому клубу по сделке стоимостью 25 млн. фунтов. (Daily Mail)
Другое
Капитализация "Юнайтед" на фондовой бирже Нью-Йорка достигла рекордно низкой отметки — 1.3 млрд. фунтов. (The Sun)
Эрик Тен Хаг дебютирует на "Олд Траффорд" в товарищеском матче против "Райо Вальекано" 31 июля. (Manchester Evening News)
Нападающий Дарвин Нуньес будет получать в "Ливерпуле" около 140,000 фунтов в неделю. (The Guardian)
15.06.2022 11:00
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Последние комментарии:
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кого СИти продаст **???????? за 200 лямов
ЗИну - 20 лямов
Жезу - 40
Стерлнг - 45
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По информации TyC Sport, аргентинский нападающий Пауло Дибала договорился об условиях личного соглашения с "Интером". 28-летний аргентинец подпишет 4-летний контракт с окладом в 6 миллионов евро в год, но с бонусами до 2 миллионов евро за сезон. Для оформления перехода экс-игроку "Ювентуса" осталось пройти медосмотр в "Интере" и поставить подпись в контракте.
Да ёбаный ж ты в рот блять жирный бегемот
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украинцы самые чернявые и кареглазые из всех восточных славян.
Даже украинские крепостные писатели на подобии Шевченко которым сейчас памятники стоят по всей украине - всегда писали о чернявых и "чернобровых" украинцах и украиках
Вся украинская литература построена на украинской чернявости
Украинцы- тюрки
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Ромелу Лукаку вернулся в "Челси"
Источник: http://fapl.ru/posts/87659/?c=1
12.08.2021 21:00 #
sellman
Чемпионси, приветульси!
ИМПЕРАТОРЫ подписали лучшего ЦФ мира!
Императорси, бравси!!!!
(ответить
Источник: http://fapl.ru/posts/87659/?c=1
12.08.2021 21:04 #
thegodfather
просто на изе подписали императора!!!!
адекватно - за эти деньги самый реальный и топовый варик на рынке.
Чет думал буду расписывать писать то ...се...а че писать то, время все расставит по местам. Трансфер усилил команду - факт. Дальше смотрим.
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Источник: http://fapl.ru/posts/87659/?c=1
12.08.2021 21:27 #
jirrort
Какая же вам всем пизда, сучки......
Источник: http://fapl.ru/posts/87659/?c=1
13.08.2021 08:14 #
ask
Здоровая машина. А Марина красотка конечно
Источник: http://fapl.ru/posts/87659/?c=1
(ответить)
ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
В райцентре в Омской области закрылась единственная общественная баня
В понедельник, 13 июня, депутат Заксобрания Константин Ткачёв на своём Телеграм-канале сообщил о закрытии в Тюкалинске общественной бани. Она была единственной на город. Причиной закрытия стала нехватка денег у предприятия-хозяина бани — тюкалинского «Водоканала».
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АХАХАХАХАХХАХАХАХА
Петербургский международный экономический форум пройдет под лозунгом «Новый мир — новые возможности». Среди участников: талибы, запрещённые в России, главы ДНР и ЛНР, пранкеры Вован и Лексус
Сука, как же тяжело стало вести телеграм-канал, совершенно невозможно придумать никакую подпись. Просто берёшь новость и вставляешь, комментировать нечего. Ну вот что можно добавить, когда на международном (!) экономическом (!!) форуме (!!!) в качестве спикеров выступают главы ДНР и ЛНР? Реальность ироничнее любого сарказма
(ответить)
Петербургский международный экономический форум пройдет под лозунгом «Новый мир — новые возможности». Среди участников: талибы, запрещённые в России, главы ДНР и ЛНР, пранкеры Вован и Лексус
Сука, как же тяжело стало вести телеграм-канал, совершенно невозможно придумать никакую подпись. Просто берёшь новость и вставляешь, комментировать нечего. Ну вот что можно добавить, когда на международном (!) экономическом (!!) форуме (!!!) в качестве спикеров выступают главы ДНР и ЛНР? Реальность ироничнее любого сарказма
(ответить)
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