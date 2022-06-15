Лукаку спешит в Лондон на переговоры с "Челси"
Исполнив долг перед сборной Бельгии, нападающий "Челси" Ромелу Лукаку спешно возвращается в Лондон, чтобы устроить свое будущее.
Накануне вечером бельгийская сборная одержала победу 0:1 над Польшей в рамках Лиги Наций, и теперь большинство игроков направляется на летние каникулы.
Но не Лукаку. Как утверждает Corriere dello Sport, Ромелу летит прямиком в Лондон и надеется решить вопрос со своим будущим до конца июня.
Лукаку настроен перейти назад в "Интер", который прошлым летом продал его в "Челси" за 97.5 млн. фунтов. Однако Ромелу опасается, что "синие" делают его возвращение в Милан невозможным, требуя 20 млн. фунтов в качестве арендной платы.
Не может не напрягать 29-летнего бельгийца, забившего 15 голов за "Челси" в сезоне 2021/22, и то, что "Интер", если верить слухам, близок к подписанию свободным агентом Пауло Дибалы.
15.06.2022 10:00
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Лукаку похож на биткойн. Купили за дохуя, а теперь он стоит нихуя)
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