Лукаку спешит в Лондон на переговоры с "Челси"

Исполнив долг перед сборной Бельгии, нападающий "Челси" Ромелу Лукаку спешно возвращается в Лондон, чтобы устроить свое будущее.

Накануне вечером бельгийская сборная одержала победу 0:1 над Польшей в рамках Лиги Наций, и теперь большинство игроков направляется на летние каникулы.



Но не Лукаку. Как утверждает Corriere dello Sport, Ромелу летит прямиком в Лондон и надеется решить вопрос со своим будущим до конца июня.



Лукаку настроен перейти назад в "Интер", который прошлым летом продал его в "Челси" за 97.5 млн. фунтов. Однако Ромелу опасается, что "синие" делают его возвращение в Милан невозможным, требуя 20 млн. фунтов в качестве арендной платы.



Не может не напрягать 29-летнего бельгийца, забившего 15 голов за "Челси" в сезоне 2021/22, и то, что "Интер", если верить слухам, близок к подписанию свободным агентом Пауло Дибалы.