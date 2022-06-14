Каррагер: "Остальные в Премьер-Лиге будут встревожены из-за Холанда"
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер уверен, что трансфер Эрлинга Холанда "встревожит" конкурентов "Манчестер Сити" по Премьер-Лиге.
Накануне "Сити" завершил приобретение Холанда у дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов. 21-летний норвежец переезжает на "Этихад" со впечатляющими показателями результативности — 86 голов в 89 матчах за два с половиной сезона в немецком клубе.
Каррагер рад за Премьер-Лигу в целом, но призывает другие команды не отчаиваться от того, что чемпион двух последних сезонов стал еще сильнее.
"Остальные в Премьер-Лиге будут встревожены. Мы говорим об одном из величайших нападающих в мире, пускай даже он так молод".
"Однако я не думаю, что кто-нибудь должен выбрасывать белый флаг раньше времени, потому что будет интересно посмотреть, как он впишется в их команду".
"В последнюю пару лет Пеп Гвардиола толком не использовал центрального нападающего и все равно был очень успешен. Поэтому будет интересно посмотреть, как он освоится".
"Думаю, с точки зрения лиги это великолепно, что один из ведущих игроков в мире прямо сейчас переходит в нашу лигу. Так не всегда бывает, особенно когда игрок молод".
"Большую часть своих лучших лет он проведет в Премьер-Лиге. Каждому будет интересно на это посмотреть. Будет сложно остановить "Манчестер Сити" в следующем сезоне", — сообщил Каррагер Sky Sports.
14.06.2022 13:00
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Последние комментарии:
если не переломится через несколько туров после старта
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История - ничто, деньги - всё)
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В последние 2 сезона, команда играла без нападающего и все равно выиграла АПЛ ) посмотрим на результаты с напом
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Все прям дрожат от одного упоминания о Хохланде.
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Адаптируются со временем
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скузня уже обоссалась)))
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