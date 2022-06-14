Каррагер: "Остальные в Премьер-Лиге будут встревожены из-за Холанда"

Эрлинг Холанд Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер уверен, что трансфер Эрлинга Холанда "встревожит" конкурентов "Манчестер Сити" по Премьер-Лиге.

Накануне "Сити" завершил приобретение Холанда у дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов. 21-летний норвежец переезжает на "Этихад" со впечатляющими показателями результативности — 86 голов в 89 матчах за два с половиной сезона в немецком клубе.

Каррагер рад за Премьер-Лигу в целом, но призывает другие команды не отчаиваться от того, что чемпион двух последних сезонов стал еще сильнее.

"Остальные в Премьер-Лиге будут встревожены. Мы говорим об одном из величайших нападающих в мире, пускай даже он так молод".

"Однако я не думаю, что кто-нибудь должен выбрасывать белый флаг раньше времени, потому что будет интересно посмотреть, как он впишется в их команду".

"В последнюю пару лет Пеп Гвардиола толком не использовал центрального нападающего и все равно был очень успешен. Поэтому будет интересно посмотреть, как он освоится".

"Думаю, с точки зрения лиги это великолепно, что один из ведущих игроков в мире прямо сейчас переходит в нашу лигу. Так не всегда бывает, особенно когда игрок молод".

"Большую часть своих лучших лет он проведет в Премьер-Лиге. Каждому будет интересно на это посмотреть. Будет сложно остановить "Манчестер Сити" в следующем сезоне", — сообщил Каррагер Sky Sports.


Метки Каррагер, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 658

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Последние комментарии:




  1. raka-eve 14.06.2022 13:47 # raka-eve
    если не переломится через несколько туров после старта

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  2. ivan-tns 14.06.2022 13:39 # ivan-tns
    История - ничто, деньги - всё)

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  3. bes-ter 14.06.2022 13:36 # bes-ter
    В последние 2 сезона, команда играла без нападающего и все равно выиграла АПЛ ) посмотрим на результаты с напом

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  4. animadora 14.06.2022 13:09 # animadora
    Все прям дрожат от одного упоминания о Хохланде.

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  5. arsenverim 14.06.2022 13:08 # arsenverim
    Адаптируются со временем

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  6. true-manc 14.06.2022 13:00 # true-manc
    скузня уже обоссалась)))

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