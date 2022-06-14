Каррагер: "Остальные в Премьер-Лиге будут встревожены из-за Холанда"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер уверен, что трансфер Эрлинга Холанда "встревожит" конкурентов "Манчестер Сити" по Премьер-Лиге.

Накануне "Сити" завершил приобретение Холанда у дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов. 21-летний норвежец переезжает на "Этихад" со впечатляющими показателями результативности — 86 голов в 89 матчах за два с половиной сезона в немецком клубе.



Каррагер рад за Премьер-Лигу в целом, но призывает другие команды не отчаиваться от того, что чемпион двух последних сезонов стал еще сильнее.



"Остальные в Премьер-Лиге будут встревожены. Мы говорим об одном из величайших нападающих в мире, пускай даже он так молод".



"Однако я не думаю, что кто-нибудь должен выбрасывать белый флаг раньше времени, потому что будет интересно посмотреть, как он впишется в их команду".



"В последнюю пару лет Пеп Гвардиола толком не использовал центрального нападающего и все равно был очень успешен. Поэтому будет интересно посмотреть, как он освоится".



"Думаю, с точки зрения лиги это великолепно, что один из ведущих игроков в мире прямо сейчас переходит в нашу лигу. Так не всегда бывает, особенно когда игрок молод".



"Большую часть своих лучших лет он проведет в Премьер-Лиге. Каждому будет интересно на это посмотреть. Будет сложно остановить "Манчестер Сити" в следующем сезоне", — сообщил Каррагер Sky Sports.