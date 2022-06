Светская хроника за вторник

"Интер" охладел к Ромелу Лукаку. "Арсенал" обратился насчет Джаррода Боуэна. Хосеп Гвардиола и Жозе Моуриньо поцеловались в губы. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Завершив приобретение Эрлинга Холанда, "Манчестер Сити" бросит все силы на согласование трансфера полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса. (The Times)



"Ливерпуль" и "Сити" следят за 17-летним полузащитником "Барселоны" Гави. (Marca)



Часть вырученных за Орельена Тчуамени денег "Монако" потратить на покупку вингера "Ливерпуля" Такуми Минамино. (The Times)



"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с "Барселоной" о покупке Френки Де Йонга, но переплачивать за голландского полузащитника не собирается. (Manchester Evening News)



На днях "Челси" предложил 43 миллиона фунтов за защитника "Севильи" Жюля Кунде. (Marca)



"Интер" охладел к нападающему "Челси" Ромелу Лукаку. (HLN)



"Челси" и "Тоттенхэм" схлестнулись в борьбе за защитника "Торино" Глейсона Бремера, оцениваемого в 34 млн. фунтов. (La Stampa)



"Тоттенхэм" хочет купить нападающего "Эвертона" Ришарлисона, которого "ириски" оценивают в 50 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Арсенал" обратился к "Вест Хэму" насчет приобретения вингера Джаррода Боуэна. (The Beautiful Game Podcast)



"Ньюкасл" не будет покупать Доминика Калверт-Левина из "Эвертона" или Айвена Тоуни из "Брентфорда", за которых их клубы попросили 60 и 50 млн. фунтов, соответственно. (The Telegraph)



"Брайтон" видит в левом защитнике "Порту" и сборной Нигерии Зайду Сануси замену для Марка Кукурельи, которого хочет "Сити". (Daily Star)



"Мидлсбро" сделал запросы насчет аренды голкипера "Юнайтед" Том Хитона и полузащитника "Лестера" Хамзы Чоудури. (Norhern Echo)



"Фулхэм" опережает "Ноттингем Форест" в борьбе за правого защитника "Ливерпуля" Неко Уильямса. (Football League World)



Другое



"Атлетик" из Бильбао может позвать Маурисио Почеттино, находящегося на пороге увольнения с поста главного тренера ПСЖ. (Daily Mail)



Позже в этом месяце нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн попробует себя в роли профессионального гольфиста. (The Sun)



Новичок "Сити" Эрлинг Холанд признался, что его рингтоном на телефоне установлен гимн Лиги Чемпионов. (Daily Mail)



У подружки новичка "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса есть ребенок от экс-защитника "Барселоны" Алеша Видаля. (Daily Star)



В Барселоне появилось гигантское граффити с поцелуем Жозе Моуриньо и Хосепа Гвардиолы и подписью на русском языке. (Daily Star)