МЮ готов побороться за Левандовски, если тот не перейдет в "Баварию"

Роберт Левандовски "Манчестер Юнайтед" готов вступить в борьбу за нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, если тому не удастся перейти в "Барселону".

В данный момент Левандовски не рассматривает других вариантов, помимо "Барселоны", однако каталонский клуб находятся в тяжелой финансовой ситуации и пока не может позволить себе 33-летнего поляка.

"Барселоне" не только нужно освободить место в зарплатой ведомости для Роберта, но и найти около 40 миллионов фунтов, в которые "Бавария" оценивает своего бомбардира.

Существуют большие сомнения, что "Барселоне" удастся заполучить Левандовски, и в этом может быть шанс для "Юнайтед". Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, "красные дьяволы" внимательно наблюдают за ситуацией вокруг Роберта.

Клуб с "Олд Траффорд" без проблем выплатил бы установленную "Баварией" цену и предложил бы самому Левандовски контракт с зарплатой в 400,000 фунтов в неделю.

Однако в борьбе за Роберта, забившего 57 голов в 55 матчах сезона 2021/22, если верить слухам, "Юнайтед" может столкнуться с конкуренций со стороны "Челси" и ПСЖ.


Метки Бавария, Левандовски, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 278

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  1. bangladesh 12.06.2022 14:15 # bangladesh
    Михуйло, отсыпь мне тоже

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  2. largo-winch 12.06.2022 14:11 # largo-winch
    а вот и соперник для Хохланда, ухаххахах

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  3. grishatkach 12.06.2022 14:03 # grishatkach
    было бы отлично)
    тянул бы мю и дальше вниз, ибо он игрок уровня фермерской лиги, не более

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  4. arsergius 12.06.2022 14:02 # arsergius
    Из Баварии в Баварию)))

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  5. moneycity 12.06.2022 14:02 # moneycity
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    МЮ готов побороться за Левандовски, если тот не перейдет в "Баварию"

    Источник: http://fapl.ru/posts/93725/#reply

    Тогда борьба окончена.

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  6. felix-the-cat 12.06.2022 14:02 # felix-the-cat
    очередной заголовок в стиле тупицы сру макаки

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