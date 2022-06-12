МЮ готов побороться за Левандовски, если тот не перейдет в "Баварию"
"Манчестер Юнайтед" готов вступить в борьбу за нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, если тому не удастся перейти в "Барселону".
В данный момент Левандовски не рассматривает других вариантов, помимо "Барселоны", однако каталонский клуб находятся в тяжелой финансовой ситуации и пока не может позволить себе 33-летнего поляка.
"Барселоне" не только нужно освободить место в зарплатой ведомости для Роберта, но и найти около 40 миллионов фунтов, в которые "Бавария" оценивает своего бомбардира.
Существуют большие сомнения, что "Барселоне" удастся заполучить Левандовски, и в этом может быть шанс для "Юнайтед". Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, "красные дьяволы" внимательно наблюдают за ситуацией вокруг Роберта.
Клуб с "Олд Траффорд" без проблем выплатил бы установленную "Баварией" цену и предложил бы самому Левандовски контракт с зарплатой в 400,000 фунтов в неделю.
Однако в борьбе за Роберта, забившего 57 голов в 55 матчах сезона 2021/22, если верить слухам, "Юнайтед" может столкнуться с конкуренций со стороны "Челси" и ПСЖ.
12.06.2022 14:00
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Михуйло, отсыпь мне тоже
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а вот и соперник для Хохланда, ухаххахах
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было бы отлично)
тянул бы мю и дальше вниз, ибо он игрок уровня фермерской лиги, не более
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Из Баварии в Баварию)))
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
МЮ готов побороться за Левандовски, если тот не перейдет в "Баварию"
Источник: http://fapl.ru/posts/93725/#reply
Тогда борьба окончена.
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очередной заголовок в стиле тупицы сру макаки
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