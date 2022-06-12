МЮ готов побороться за Левандовски, если тот не перейдет в "Баварию"

"Манчестер Юнайтед" готов вступить в борьбу за нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, если тому не удастся перейти в "Барселону".

В данный момент Левандовски не рассматривает других вариантов, помимо "Барселоны", однако каталонский клуб находятся в тяжелой финансовой ситуации и пока не может позволить себе 33-летнего поляка.



"Барселоне" не только нужно освободить место в зарплатой ведомости для Роберта, но и найти около 40 миллионов фунтов, в которые "Бавария" оценивает своего бомбардира.



Существуют большие сомнения, что "Барселоне" удастся заполучить Левандовски, и в этом может быть шанс для "Юнайтед". Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, "красные дьяволы" внимательно наблюдают за ситуацией вокруг Роберта.



Клуб с "Олд Траффорд" без проблем выплатил бы установленную "Баварией" цену и предложил бы самому Левандовски контракт с зарплатой в 400,000 фунтов в неделю.



Однако в борьбе за Роберта, забившего 57 голов в 55 матчах сезона 2021/22, если верить слухам, "Юнайтед" может столкнуться с конкуренций со стороны "Челси" и ПСЖ.