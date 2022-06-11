Анонс матча Англия — Италия

В субботу вечером в рамках Лиги Наций сборная Англии встретится со своим обидчиком по финалу Евро-2020 в лице Италии.

Ровно 11 месяцев назад Англия и Италии встречались на "Уэмбли", завершив 120 минут со счетом 1:1. Однако в серии послематчевых пенальти команда Гарета Саутгейта дрогнула и уступила трофей.



Пока что англичане выглядят не слишком убедительно в этом розыгрыше Лиги Наций, в двух сыгранных матчах набрав одно очко и забив один гол, да и тот состоялся с пенальти. В то же время у возглавляющих группу итальянцев уже четыре балла в активе.



"Нам нужно посмотреть кое-кого в деле, а также нельзя забывать о свежести команды. Думаю, это хороший матч для некоторых из игроков, которых мы пока что не использовали. Это матч топ-уровня, и будет хорошим знаком оказать доверие некоторым игрокам", — намекнул на ротацию Саутгейт.



- Италия проиграла лишь два из 15 последних матчей против англичан во всех соревнованиях (7 побед, 6 ничьих), и оба этих поражения случились в товарищеских встречах.



- Если говорить о встречах соревновательного характера, то Италия уступила только однажды англичанам в девяти матчах (5 побед, 3 ничьи) — 2:0 в рамках отбора к Чемпионату Мира в ноябре 1977.



- Сборная Англии играет на "Молинью" всего лишь в пятый раз. Предыдущие четыре матча случились с 1891 по 1956 год.



- Англичане выиграли лишь один из пяти последних матчей в Лиге Наций (1 ничья, 3 поражения), трижды не забив.



- Итальянцы уступили только однажды в 12 матчах группового этапа Лиги Наций (5 побед, 6 ничьих).



- При Саутгейте у англичан лишь однажды была безвыигрышная серия из трех матчей. Сейчас родоначальники футбола не знают побед уже два поединка кряду.



- В своих 14 последних матчах за Англию Харри Кейн поучаствовал в 17 голах (16 голов, 1 результативная передача).



Полузащитник англичан Калвин Филлипс, вынужденно замененный против Германии, тренировался отдельно от команды. Фил Фоден под вопросом из-за едва перенесенной коронавирусной болезни. Ожидается, что Тэмми Абрахэм займет место Кейна на острие атак, в воротах может появиться Аарон Рамсдейл.



Лига Наций. Группа A3

Сборная Англии — сборная Италии

Вулверхэмптон. Стадион "Молинью". 21:45 Онлайн-трансляция