Чех: "Это будет насыщенное лето"
Технический советник "Челси" Петр Чех заявил, что у его клуба большие планы на летнее трансферное окно.
Этим летом "Челси" уже попрощался с Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсентом. А будущее Сесара Аспиликуэты, Маркоса Алонсо и Ромелу Лукаку находится под большим вопросом.
Чтобы не просто восполнить потери, а стать сильнее, "синим" нужно будет потратить много денег — по слухам, новый владелец клуба Тодд Бели выделил на это 200 миллионов фунтов. И Чех уверен, что покупки будут.
"Я живу со включенным телефоном! Это будет насыщенное лето".
"Мы будем планировать, готовиться и пытаться стать как можно сильнее к следующему сезону. Думаю, каждый знает нашу кадровую ситуацию. Конечно, мы попытаемся усилить состав команды".
"Мы хотим стать как можно лучше и подготовиться к борьбе в следующем сезоне. Это будет тяжелый сезон, посреди которого пройдет Чемпионат Мира, поэтому нам нужно быть готовым к этому", — сообщил Чех Sky Sports.
11.06.2022 19:00
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Да поскорее бы уже!!!
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ИМПЕРАТОР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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