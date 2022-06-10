Вегхорст: "Не буду выступать за "Бернли" в Чемпионшипе"

Ваут Вегхорст Нападающий Ваут Вегхорст заявил, что не будет выступать за "Бернли" в следующем сезоне.

Вегхорст присоединился к "Бернли" только в январе, перебравшись из "Вольфсбурга" за 12 миллионов фунтов.

Ваут заменил на "Терф Мур" проданного в "Ньюкасл" Криса Вуда, но забил лишь два гола в 20 матчах и не смог предотвратить вылет "бордовых" из Премьер-Лиги.

Выступать в Чемпионшипе Вегхорст не собирается — 29-летний нападающий опасается за свое место в сборной Голландии в преддверии ЧМ-2022 в Катаре.

"Я не буду выступать за "Бернли" в следующем году. Я не отправлюсь в Чемпионшип — и дело не в том, что я слишком хорош для Чемпионшипа, абсолютно нет".

"Просто я очень амбициозен — в том числе насчет своего места в национальной команде. Тренер (Луи Ван Галь) хочет, чтобы мы играли на высоком уровне".

"У меня есть кое-какие варианты, и эти лиги обладают большим потенциалом, нежели Чемпионшип. Я должен использовать возможности, которые есть у меня. Посмотрим, как все сложится", — цитирует Вегхорста The Independent.


Метки Бернли, Вегхорст

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2022 11:00

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  1. mixmaster 10.06.2022 12:13 # mixmaster
    в челси этого топаря!

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  2. chlesea88 10.06.2022 11:41 # chlesea88
    я слишком хорош для Чемпионшипа

    Источник: http://fapl.ru/posts/93684/

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  3. pavlix76 10.06.2022 11:29 # pavlix76
    Не проявил себя вообще никак, а мог бы стать спасителем.

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