Нуньес хочет перейти в "Ливерпуль"

Дарвин Нуньес Нападающий "Бенфики" Дарвин Нуньес хочет перейти в "Ливерпуль".

По информации Sky Sports, Нуньес является целью номер один "Ливерпуля" на летнее трансферное окно. Желание "красных" заполучить Дарвина связано с вероятным уходом Садио Мане, насчет которого "Бавария" сделала уже два предложения.

Вопреки информации в ряде изданий, Sky Sports настаивает, что "Ливерпуль" пока не выдвигал свое предложение по 22-летнему уругвайцу, которого "Бенфика" оценивает в 100 миллионов евро (85 млн. фунтов).

Нуньес, забивший 34 гола за "Бенфику" в завершившемся сезоне, вызывает интерес у множества европейских грандов, включая "Манчестер Юнайтед", однако Дарвин хочет перейти именно в "Ливерпуль".

Теперь все зависит, удастся ли "Ливерпулю" и "Бенфике" договориться между собой. "Красные" рассматривают Нуньеса в качестве приоритетной цели, но держат в уме ряд альтернативных вариантов и не готовы переплачивать за Дарвина.


Метки Бенфика, Ливерпуль, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2022 07:00

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  1. bangladesh 09.06.2022 07:15 # bangladesh
    Нуконечно все хотят поиграть за великий клуб…

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  2. electric 09.06.2022 07:14 # electric
    КНЯЗЬ???

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