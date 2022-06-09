Нападающий "Бенфики" Дарвин Нуньес хочет перейти в "Ливерпуль".

По информации Sky Sports, Нуньес является целью номер один "Ливерпуля" на летнее трансферное окно. Желание "красных" заполучить Дарвина связано с вероятным уходом Садио Мане, насчет которого "Бавария" сделала уже два предложения.



Вопреки информации в ряде изданий, Sky Sports настаивает, что "Ливерпуль" пока не выдвигал свое предложение по 22-летнему уругвайцу, которого "Бенфика" оценивает в 100 миллионов евро (85 млн. фунтов).



Нуньес, забивший 34 гола за "Бенфику" в завершившемся сезоне, вызывает интерес у множества европейских грандов, включая "Манчестер Юнайтед", однако Дарвин хочет перейти именно в "Ливерпуль".



Теперь все зависит, удастся ли "Ливерпулю" и "Бенфике" договориться между собой. "Красные" рассматривают Нуньеса в качестве приоритетной цели, но держат в уме ряд альтернативных вариантов и не готовы переплачивать за Дарвина.