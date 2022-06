Светская хроника за среду

"Манчестер Сити" не собирается покупать Букайо Сака. "Челси" не интересен Маттейсу Де Лигту. Ив Биссума направляется в "Арсенал". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Сити" дистанцировался от слухов, связывающих клуб с вингером "Арсенала" Букайо Сака. (Daily Mirror)



"Арсенал" уверен, что сможет оградить Сака от интереса "Сити" и "Ливерпуля" и что Букайо подпишет новый контракт. (The Sun)



"Сити" сражается за то, чтобы предотвратить переход полузащитника Бернарду Силвы в "Барселону". (Fabrizio Romano)



Защитник "Ювентуса" Маттейс Де Лигт готов рассмотреть только "Сити", "Ливерпуль" и ПСЖ, но не "Челси". (Calciomercato)



"Челси" и "Реал" готовы поспорить за вингера "Сити" Рахима Стерлинга. (AS)



В ближайшие дни "Челси" и "Интер" проведут переговоры насчет нападающего Ромелу Лукаку. (Fabrizio Romano)



"Челси" еще несколько недель назад уведомил "Атлетико", что не будет пользоваться своей опцией выкупа полузащитника Сауля Ньигеса за 30 миллионов фунтов. (Fabrizio Romano)



"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" лидируют в борьбе за нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса. (Daily Express)



"Вест Хэм" следит за нападающим "Челси" Армандо Бройей. (Daily Mail)



Скауты "Вест Хэма" просматривали полузащитника "Брентфорда" Кристиана Эриксена и правого защитника "Аталанты" Йоакима Меле в матче за сборную Норвегии. (Daily Star)



"Астон Вилла" вычеркнула полузащитника "Брайтона" Ива Биссума из списка своих трансферных целей. (The Athletic)



Биссума направляется в "Арсенал". (Gazzetta dello Sport)



"Лидс" вступил в борьбу с "Саутгемптоном" и "Вест Хэмом" за 20-летнего нападающего "Ред Булл" Джуниора Адаму. (Sky Sport Austria)



"Тоттенхэм" инициировал переговоры о покупке защитника "Вильярреала" Пау Торреса и готов включить Джовани Ло Чельсо в сделку. (Sky Italia)



"Ньюкасл" готов поспорить с "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" за нападающего "Атлетико" Альваро Морату. (Mundo Deportivo)



"Эвертон" ожидает подписать свободным агентом защитника "Бернли" Джеймса Тарковски. (The Telegraph)



Другое



Премьер-Лига ужесточит правила для потенциальных владельцев клубов. (Daily Mail)



Полузащитника "Арсенала" Гранита Джаку будут судить за то, что он на своем Mercedes-AMG G63 разогнался до 50 миль/ч в зоне с ограничением скорости в 30 миль/ч. (The Sun)



Полузащитника Джуда Беллингема вырвало прямо во время матча сборной Англии против Германии. (The Sun)



Семеро английских фанатов были арестованы в Мюнхене за демонстрацию нацистского приветствия. (The Sun)



Бывший нападающий сборной Англии Джермейн Дефо потратил 200,000 фунтов на свою свадьбу, пригласив на мероприятие 250 гостей. (Daily Mirror)



Легенда "Эвертона" Тим Кэхилл пробует себя в роли профессионального мотогонщика. (Liverpool Echo)