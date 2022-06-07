Лукаку просится назад в "Интер" с Рождества

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку пытается форсировать свое возвращение в "Интер" уже несколько месяцев.

На прошлой неделе сразу несколько авторитетных изданий сообщили, что Лукаку жаждет вернуться в "Интер" этим летом и даже согласен на понижение зарплаты.



Однако трансферный гуру из Италии Джанлука Ди Марцио располагает информацией, что Ромелу находится в постоянном контакте с "Интером" аж с момента своего скандального интервью в конце декабря.



"Лукаку хотел бы вернуться. Это желание у него с января".



"Это зависит не от него или "Интера". Это зависит только от "Челси", и я буду очень удивлен, если его отпустят в аренду без платы, хотя всего 12 месяцев назад они с боем его вернули за 150 миллионов евро. Думаю, это будет удивительно, если клуб вроде "Челси" позволит ему уйти без арендной платы".



"С Рождества Лукаку шлет публичные и приватные сообщения "Интеру", названивает директорам и тренеру, бывшим партнерам по команде и президенту. Он готов отказаться от трети своей зарплаты в Лондоне. Он готов на все, чтобы сделать невозможное возможным", — сообщил Ди Марцио Corriere della Sera.