Лукаку просится назад в "Интер" с Рождества
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку пытается форсировать свое возвращение в "Интер" уже несколько месяцев.
На прошлой неделе сразу несколько авторитетных изданий сообщили, что Лукаку жаждет вернуться в "Интер" этим летом и даже согласен на понижение зарплаты.
Однако трансферный гуру из Италии Джанлука Ди Марцио располагает информацией, что Ромелу находится в постоянном контакте с "Интером" аж с момента своего скандального интервью в конце декабря.
"Лукаку хотел бы вернуться. Это желание у него с января".
"Это зависит не от него или "Интера". Это зависит только от "Челси", и я буду очень удивлен, если его отпустят в аренду без платы, хотя всего 12 месяцев назад они с боем его вернули за 150 миллионов евро. Думаю, это будет удивительно, если клуб вроде "Челси" позволит ему уйти без арендной платы".
"С Рождества Лукаку шлет публичные и приватные сообщения "Интеру", названивает директорам и тренеру, бывшим партнерам по команде и президенту. Он готов отказаться от трети своей зарплаты в Лондоне. Он готов на все, чтобы сделать невозможное возможным", — сообщил Ди Марцио Corriere della Sera.
07.06.2022 10:00
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В чем смысл был переходить туда куда не хочешь? за 6 месяцев единственное что в Челси изменилось с его приходом так это только то, что Челси стал играть абсолютно без нападающего. Приехал с очевидным набором лишнего веса, не показывал никакого желания бегать и бороться, запомнился только приёмами мяча в 40 метрах от ворот соперника и то, спиной. Его игра: принял мяч спиной от полузащитника и вернул обратно ближнему (чаще потеря мяча, остроты атаки, позиции). Он вообще сам что хотел? Его же не в защиту поставили играть. Футболист он может и не плохой, но с головой что то не в порядке. Агент спустя 4 месяца начал об Италии рассуждать, потом он его уволил, до этого сам дал интервью, потом еще что то. Что он хочет? Было тебе хорошо в Интере, зачем шёл в Челси? Он явно в деньгах не нуждается после МЮ, так в чём же дело? Самое странное, что в Челси толком ничего не изменилось после победы в ЛЧ, то есть Лукаку пришёл туда же, о чём знал играя в Интере. Как можно было сыграть хуже Жиру? Столько вопросов. И что он теперь ожидает от Челси? Клуб вложил 97 млн. что бы отдать в аренду в Интер на 2 года за какие то копейки? А что потом? Вернётся в 31 год, и что с ним делать? Такие несерьёзные люди вообще не должны фигурировать в сделках такими суммами. Это своего рода Балотелли. Талант есть, может и 20 забить и 30 за сезон, но с головой не в порядке. Сколько клубов пострадало от таких несерьёзных людей. Это даже больше промах Гранавской, чем ошибка самого Ромелу. С такими деньгами можно было бы уже и даже Кейна дожать, который уж явно получше Ромелу выдал бы сезон.
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этот пидр в доле с макаронами сидит чтоле
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Думал такая херата только в скаме возможна)
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Ну что за топарь лютый
Ссы, дои, обмой говном этот недоклуб
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отпустите этого днопаря
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леол)) ну что за обосранный педонедоклуб
Он готов на все, чтобы съебать оттуда
Источник: http://fapl.ru/posts/93625/
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